У Миколаєві після "прильотів" відомо про двох постраждалих
Київ • УНН
У Миколаєві зафіксовано "прильоти", внаслідок яких постраждали двоє людей. Постраждалим надано амбулаторну медичну допомогу.
Після "прильотів" у Миколаєві відомо про двох постраждалих людей, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Наразі відомо про двох постраждалих. Їм медична допомога надана амбулаторно
У Миколаєві пролунав повторний вибух: в ОВА кажуть, "приліт" був туди ж10.10.24, 12:14 • 13691 перегляд