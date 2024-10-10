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У Миколаєві після "прильотів" відомо про двох постраждалих

У Миколаєві після "прильотів" відомо про двох постраждалих

Київ • УНН

 • 14855 перегляди

У Миколаєві зафіксовано "прильоти", внаслідок яких постраждали двоє людей. Постраждалим надано амбулаторну медичну допомогу.

Після "прильотів" у Миколаєві відомо про двох постраждалих людей, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Наразі відомо про двох постраждалих. Їм медична допомога надана амбулаторно

- написав Кім.

У Миколаєві пролунав повторний вибух: в ОВА кажуть, "приліт" був туди ж10.10.24, 12:14 • 13691 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
mykolaivМиколаїв

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