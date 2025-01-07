В Николаеве "на заказ" 18-летний парень поджег районный суд

В Николаеве 5 января возник пожар в здании районного суда. Как выяснилось, пожар устроил 18-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области, пишет УНН.

Сообщение о пожаре в административном помещении суда по улице Самойловича в Николаеве в полицию поступило вечером 5 января. На месте происшествия следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 Николаевского райуправления установила, что огнем был поврежден кабинет в здании судебного учреждения, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с места происшествия полицейские изъяли фрагменты горения и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Правоохранители установили, что причиной возгорания админздания стал умышленный поджог.

В ходе ряда розыскных и следственных мероприятий, в том числе с помощью записей с камер видеонаблюдения, подключенной к системе «Безопасный город», полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Оперативники управления уголовного розыска совместно со специалистами отдела криминального анализа областного главка и следователями территориального подразделения полиции при участии регионального Управления Службы безопасности Украины и силовой поддержки спецназовцев задержали молодого человека в съемной квартире.

Полицейские установили, что 18-летний николаевец, выполняя заказ, сначала подыскал «нужное» админздание. Он заранее приобрел необходимые для преступления орудия - молоток и воспламеняющиеся смеси, и по указанию поджег. Все свои действия злоумышленник снимал, после чего отправил «заказчику» видеоотчет о повреждении суда и получения денежного вознаграждения.

Во время санкционированного обыска у фигуранта следователи полиции изъяли мобильные телефоны сим - и банковские карты, которые он использовал для коммуникации с заказчиком.

Злоумышленника следователи задержали в процессуальном порядке. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины. За поджог админздания ему грозит до 10 лет заключения.

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