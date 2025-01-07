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У Миколаєві "на замовлення" 18-річний хлопець підпалив районний суд

У Миколаєві "на замовлення" 18-річний хлопець підпалив районний суд

Київ • УНН

 • 23548 перегляди

У Миколаєві затримали 18-річного хлопця, який за грошову винагороду підпалив районний суд. Зловмисник заздалегідь підготував знаряддя, здійснив підпал та надіслав відеозвіт замовнику.

У Миколаєві 5 січня виникла пожежа в будівлі районного суду. Як з'ясувалося, пожежу влаштував 18-річний хлопець. Про це повідомляє  пресслужбу Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, пише УНН.

Повідомлення про пожежу в адміністративному приміщені суду по вулиці Самойловича у Миколаєві до поліції надійшло ввечері 5 січня. На місці події слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління встановила, що вогнем було пошкоджено кабінет у будівлі судової установи.Пожежу ліквідували рятувальники,

- йдеться уповідомленні.

Деталі

Зазначається, що з місця події поліцейські вилучили фрагменти горіння та інші речові докази, які направили на експертизу. Правоохоронці встановили, що причиною займання адмінбудівлі став умисний підпал.

У ході низки розшукових та слідчих заходів, у тому числі за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаної до системи "Безпечне місто", поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Оперативники управління карного розшуку спільно з фахівцями відділу кримінального аналізу обласного главку і слідчими територіального підрозділу поліції за участі регіонального Управління Служби безпеки України та силової підтримки спецпризначенців затримали молодика в орендованій квартирі.

Поліцейські встановили, що 18-річний миколаївець, виконуючи замовлення, спочатку підшукав "потрібну" адмінбудівлю. Він заздалегідь придбав необхідні для злочинну знаряддя – молоток та займисті суміші, і за вказівкою підпалив. Усі свої дії зловмисник фільмував, після чого відправив "замовнику" відеозвіт про пошкодження суду та отримання грошової винагороди.

Під час санкціонованого обшуку у фігуранта слідчі поліції вилучили мобільні телефони сім- та банківські картки, які він використовував для комунікації із замовником.

Зловмисника слідчі затримали у процесуальному порядку. Нині йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України. За підпал адмінбудівлі йому загрожує до 10 років ув’язнення.

У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату у суші-бар 07.01.25, 19:08 • 24885 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
mykolaivМиколаїв

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