В Нигерии армия спасла 31 заложника после нападения на церковь
Киев • УНН
Военные освободили гражданских, похищенных во время пасхального богослужения. В результате атак вооруженных группировок погибли по меньшей мере пять человек.
В северо-западном штате Кадуна в Нигерии во время нападения на церковь в Пасхальное воскресенье были похищены гражданские лица, часть из которых впоследствии освободили. Армия сообщила о спасении 31 человека и по меньшей мере пяти погибших, сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
По данным военных, нападение произошло во время пасхального богослужения в селе Арико в районе Качия. После атаки военные начали преследование нападавших.
Серия взрывов в нигерийском городе Майдугури стала причиной жертв и ранений людей17.03.26, 10:14 • 4490 просмотров
Глава Христианской ассоциации Нигерии в штате Кадуна Калеб Мааджи заявил, что атака была направлена на две церкви. По его словам, всего погибли семь человек, а точное количество похищенных еще устанавливается.
Расследования все еще продолжаются
Северо-западная Нигерия долгое время остается зоной насилия, где вооруженные группировки совершают нападения на деревни и массовые похищения людей с целью выкупа.
По меньшей мере 30 погибших и сотни сожженных домов после нападения боевиков в Нигерии15.02.26, 04:50 • 5080 просмотров