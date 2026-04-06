В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 12126 просмотра
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов5 апреля, 21:13 • 11004 просмотра
Крупнейшей технической проблемой миссии Artemis II стал космический туалет, как решали проблемуPhoto5 апреля, 22:13 • 8054 просмотра
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа ИрануPhoto01:20 • 12079 просмотра
За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - ГенштабPhoto03:51 • 9402 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 95999 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 102633 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 109383 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 89070 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 88185 просмотра
В Нигерии армия спасла 31 заложника после нападения на церковь

Киев • УНН

 • 2932 просмотра

Военные освободили гражданских, похищенных во время пасхального богослужения. В результате атак вооруженных группировок погибли по меньшей мере пять человек.

В северо-западном штате Кадуна в Нигерии во время нападения на церковь в Пасхальное воскресенье были похищены гражданские лица, часть из которых впоследствии освободили. Армия сообщила о спасении 31 человека и по меньшей мере пяти погибших, сообщает Reuters, пишет УНН.

По данным военных, нападение произошло во время пасхального богослужения в селе Арико в районе Качия. После атаки военные начали преследование нападавших.

Серия взрывов в нигерийском городе Майдугури стала причиной жертв и ранений людей17.03.26, 10:14 • 4490 просмотров

Глава Христианской ассоциации Нигерии в штате Кадуна Калеб Мааджи заявил, что атака была направлена на две церкви. По его словам, всего погибли семь человек, а точное количество похищенных еще устанавливается.

– сказал Мааджи.

Северо-западная Нигерия долгое время остается зоной насилия, где вооруженные группировки совершают нападения на деревни и массовые похищения людей с целью выкупа.

По меньшей мере 30 погибших и сотни сожженных домов после нападения боевиков в Нигерии15.02.26, 04:50 • 5080 просмотров

