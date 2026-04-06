У Нігерії армія врятувала 31 заручника після нападу на церкву
УНН
Військові звільнили цивільних, викрадених під час великоднього богослужіння. Внаслідок атак озброєних угруповань загинуло щонайменше п'ятеро людей.
У північно-західному штаті Кадуна в Нігерії під час нападу на церкву у Великодню неділю було викрадено цивільних, частину з яких згодом звільнили. Армія повідомила про порятунок 31 людини та щонайменше п’ятьох загиблих, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними військових, напад стався під час великоднього богослужіння в селі Аріко в районі Качія. Після атаки військові розпочали переслідування нападників.
Голова Християнської асоціації Нігерії в штаті Кадуна Калеб Мааджі заявив, що атака була спрямована на дві церкви. За його словами, загалом загинули семеро людей, а точна кількість викрадених ще встановлюється.
Розслідування все ще тривають
Північно-західна Нігерія тривалий час залишається зоною насильства, де озброєні угруповання здійснюють напади на села та масові викрадення людей з метою викупу.
