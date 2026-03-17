Серія вибухів у нігерійському місті Майдугурі стала причиною жертв і поранень людей
Київ • УНН
У Нігерії сталися вибухи на пошті та ринку, що призвели до загибелі людей. Силовики підозрюють угруповання Боко Харам та Ісламську державу.
У понеділок, 16 березня у місті Майдугурі, що на північному-сході Нігерії пролунало кілька вибухів. Наразі відомо про кількох поранених і загиблих, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Губернатор штату Борно Бабагана Зулум зазначив, що вибухи призвели до жертв та поранень, однак не надав детальної інформації та не вказав, хто несе відповідальність за ці події.
Повідомляється, що перший вибух пролунав на поштовому відділенні в центрі міста, а одразу після нього стався ще один вибух на популярному ринку, що розташований неподалік.
Речник поліції штату Борно Нахум Дасо Кеннет повідомив, що після надходження повідомлень про вибухи на місце події були направлені співробітники силових структур та служби екстреної допомоги.
За попередніми даними, відповідальними за вибухи є ісламістські угруповання "Боко Харам" та "Провінція Ісламської держави у Західній Африці".
