Серия взрывов в нигерийском городе Майдугури стала причиной жертв и ранений людей
Киев • УНН
В Нигерии произошли взрывы на почте и рынке, что привело к гибели людей. Силовики подозревают группировки Боко Харам и Исламское государство.
В понедельник, 16 марта, в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии прогремело несколько взрывов. В настоящее время известно о нескольких раненых и погибших, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Губернатор штата Борно Бабагана Зулум отметил, что взрывы привели к жертвам и ранениям, однако не предоставил подробной информации и не указал, кто несет ответственность за эти события.
Сообщается, что первый взрыв прогремел на почтовом отделении в центре города, а сразу после него произошел еще один взрыв на популярном рынке, расположенном неподалеку.
Представитель полиции штата Борно Нахум Дасо Кеннет сообщил, что после поступления сообщений о взрывах на место происшествия были направлены сотрудники силовых структур и службы экстренной помощи.
По предварительным данным, ответственными за взрывы являются исламистские группировки "Боко Харам" и "Провинция Исламского государства в Западной Африке".
