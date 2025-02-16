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В нацпарке в Одесской области поселились более 100 нутрий: ученые бьют тревогу

Киев  •  УНН

 • 3066 просмотра

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В Нижнеднестровском нацпарке зафиксировали около 100 нутрий, сбежавших из домохозяйств. Ученые исследуют влияние этих животных на местную фауну и просят посетителей сообщать о новых встречах.

На территории одного из нацпарков Одесской области поселились нутрии. Уже несколько лет этих животных наблюдают посетители заповедной зоны в устьях рек Днестр и Турунчук. Недавно ученые определили численность нутрий, которые живут непосредственно в парке. Об этом информирует Нижнеднестровский национальный природный парк, передает УНН.

Детали

Ученые насчитывают не менее 100 особей, что безусловно свидетельствует о формировании устойчивой группировки нового инвазивного вида млекопитающих в устьях рек Днестр и Турунчук. 

Нутрия - абориген Южной Америки. В Украине содержится как домашнее животное. Длина тела 50-85 см, вес 6-8 кг

- говорится в заметке.

По словам ученых, в естественную среду нутрия попадает из домохозяйств в результате побега, или умышленного выпуска.

Ученые парка начали научно-исследовательские работы по влиянию нутрий на аборигенную фауну водолюбивых видов млекопитающих в пределах парка

- сообщили исследователи.

"Просим любителей отдыха на территории нижнего Днестра сообщать о встречах этих животных, желательно с фото подтверждением по тел. 0967791285 (научный отдел парка). Заранее благодарим за сотрудничество", - призвали сотрудники парка.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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