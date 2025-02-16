В нацпарке в Одесской области поселились более 100 нутрий: ученые бьют тревогу
Киев • УНН
В Нижнеднестровском нацпарке зафиксировали около 100 нутрий, сбежавших из домохозяйств. Ученые исследуют влияние этих животных на местную фауну и просят посетителей сообщать о новых встречах.
На территории одного из нацпарков Одесской области поселились нутрии. Уже несколько лет этих животных наблюдают посетители заповедной зоны в устьях рек Днестр и Турунчук. Недавно ученые определили численность нутрий, которые живут непосредственно в парке. Об этом информирует Нижнеднестровский национальный природный парк, передает УНН.
Детали
Ученые насчитывают не менее 100 особей, что безусловно свидетельствует о формировании устойчивой группировки нового инвазивного вида млекопитающих в устьях рек Днестр и Турунчук.
Нутрия - абориген Южной Америки. В Украине содержится как домашнее животное. Длина тела 50-85 см, вес 6-8 кг
По словам ученых, в естественную среду нутрия попадает из домохозяйств в результате побега, или умышленного выпуска.
Ученые парка начали научно-исследовательские работы по влиянию нутрий на аборигенную фауну водолюбивых видов млекопитающих в пределах парка
"Просим любителей отдыха на территории нижнего Днестра сообщать о встречах этих животных, желательно с фото подтверждением по тел. 0967791285 (научный отдел парка). Заранее благодарим за сотрудничество", - призвали сотрудники парка.
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