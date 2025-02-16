У нацпарку на Одещині оселилися понад 100 нутрій: вчені б'ють на сполох

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У Нижньодністровському нацпарку зафіксували близько 100 нутрій, що втекли з домогосподарств. Науковці досліджують вплив цих тварин на місцеву фауну та просять відвідувачів повідомляти про нові зустрічі.

На території одного з нацпарків Одещини оселилися нутрії. Вже декілька років цих тварин спостерігають відвідувачі заповідної зони в гирлах річок Дністер та Турунчук. Нещодавно науковці визначили чисельність нутрій, які мешкають безпосередньо у парку. Про це інформує Нижньодністровський національний природний парк, передає УНН.

Деталі

Вчені налічують щонайменше 100 особин, що безумовно свідчить про формування стійкого угрупування нового інвазійного виду ссавців в гирлах річок Дністер та Турунчук. 

Нутрія – абориген Південної Америки. В Україні утримується як домашня тварина. Довжина тіла 50-85 см , вага 6-8 кг

- йдеться у дописі.

За словами науковців, у природне середовище нутрія потрапляє з домогосподарств внаслідок втечі, або навмисного випуску.

Науковці парку започаткували науково-дослідні роботи щодо впливу нутрій на аборигенну фауну водолюбивих видів ссавців у межах парку

- повідомили дослідники.

"Просимо любителів відпочинку на теренах нижнього Дністра повідомляти про зустрічі цих тварин , бажано з фото підтвердженням за тел. 0967791285 (науковий відділ парку). Заздалегідь дякуємо за співпрацю", – закликали співробітники парку.

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