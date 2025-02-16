У нацпарку на Одещині оселилися понад 100 нутрій: вчені б'ють на сполох

На території одного з нацпарків Одещини оселилися нутрії. Вже декілька років цих тварин спостерігають відвідувачі заповідної зони в гирлах річок Дністер та Турунчук. Нещодавно науковці визначили чисельність нутрій, які мешкають безпосередньо у парку. Про це інформує Нижньодністровський національний природний парк, передає УНН.

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Вчені налічують щонайменше 100 особин, що безумовно свідчить про формування стійкого угрупування нового інвазійного виду ссавців в гирлах річок Дністер та Турунчук.

Нутрія – абориген Південної Америки. В Україні утримується як домашня тварина. Довжина тіла 50-85 см , вага 6-8 кг - йдеться у дописі.

За словами науковців, у природне середовище нутрія потрапляє з домогосподарств внаслідок втечі, або навмисного випуску.

Науковці парку започаткували науково-дослідні роботи щодо впливу нутрій на аборигенну фауну водолюбивих видів ссавців у межах парку - повідомили дослідники.

"Просимо любителів відпочинку на теренах нижнього Дністра повідомляти про зустрічі цих тварин , бажано з фото підтвердженням за тел. 0967791285 (науковий відділ парку). Заздалегідь дякуємо за співпрацю", – закликали співробітники парку.

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