В Нацгвардии задержали российского "крота" - его подозревают в передаче врагу доступа к "Дельте"

Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии, который оказался агентом военной разведки страны-оккупанта, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины совместно с Департаментом военной контрразведки разоблачили военнослужащего Национальной гвардии Украины, который с 16.07.2026 действовал в интересах военной разведки российской федерации", — сообщили в ОГП.

По данным ОГП, "за денежное вознаграждение в эквиваленте 1000 долларов США в криптовалюте задержанный предоставил представителям страны-агрессора доступ к собственной учетной записи в системе ситуационной осведомленности "Дельта" путем подключения стороннего устройства". "В результате представители спецслужб российской федерации получили несанкционированный доступ к закрытым данным и разведывательной информации, разглашение которой угрожает национальной безопасности и обороноспособности Украины", — указали в Офисе Генпрокурора.

Как сообщили в ОГП, "кроме того, задержанный военнослужащий от своих кураторов из российской военной разведки получал задания за денежное вознаграждение фиксировать на видео результаты диверсионных действий российских спецслужб в городе Одессе, а также осуществлять поджоги военных автомобилей, в том числе путем изготовления самодельных взрывных устройств".

"Мужчина задержан 13.08.2026 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). По ходатайству прокурора следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", — отметили в Офисе Генпрокурора.

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