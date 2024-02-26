В НАТО утвердили заявку Украины в присоединении к инициативе Federated Mission Networking
Киев • УНН
Североатлантический совет одобрил заявку Украины на вступление в Federated Mission Networking в качестве аффилированного члена, что позволит Украине участвовать в принятии решений и будет способствовать выполнению требований оперативной совместимости между странами-партнерами.
Североатлантический Совет НАТО утвердил заявку Украины о присоединении к Federated Mission Networking (FMN) в качестве аффилированного участника. Заявку одобрили еще 23 февраля 2024 года, впрочем известно стало об этом только сегодня. В украинском оборонном ведомстве поблагодарили за одобрение их заявки на присоединение и объяснили важность этого союза для Украины, передает УНН.
Мы благодарны партнерам за такой важный сигнал поддержки. Присоединение Украины к FMN - это еще одно доказательство нашей готовности вносить вклад в евроатлантическую безопасность и делиться нашим опытом с партнерами. Наши команды уже неоднократно доказывали совместимость наших систем во время совместных учений НАТО CWIX, и мы готовы углублять работу в этом направлении.
Детали
По данным украинского оборонного ведомства государства-участники FMN внедряют общие стандарты, протоколы и процедуры для совместимости. Поэтому Украине кажливо было войти в это сообщество.
Украинское Министерство обороны подало Письмо о намерениях по присоединению к FMN еще в ноябре 2022 года. С момента подачи Письма о намерениях Украина была Наблюдателем при FMN. А отныне, с приобретением статуса аффилированного участника Украина будет участвовать в процессе принятия решений и вносить вклад в разработку требований к совместимости между государствами-партнерами.
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Справочно
FMN - ключевая многонациональная инициатива государств-членов и партнеров НАТО по вопросам совместимости коммуникационных и информационных систем в многонациональных операциях, в частности под руководством НАТО. Сообщество уже насчитывает 38 участников и имеет целью способствовать более эффективному обмену информацией и обеспечивать боевое управление во время операций.
В НАТО утвердили заявку Украины в присоединении к инициативе Federated Mission Networking
Североатлантический совет одобрил заявку Украины на вступление в Federated Mission Networking в качестве аффилированного члена, что позволит Украине участвовать в принятии решений и будет способствовать выполнению требований оперативной совместимости между странами-партнерами.
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