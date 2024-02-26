В НАТО затвердили заявку України у приєднанні до ініціативи Federated Mission Networking
Київ • УНН
Північноатлантична рада схвалила заявку України на вступ до Federated Mission Networking в якості афілійованого члена, що дозволить Україні брати участь у прийнятті рішень та сприятиме виконанню вимог оперативної сумісності між країнами-партнерами.
Північноатлантична Рада НАТО затвердила заявку України щодо приєднання до Federated Mission Networking (FMN) як афілійованого учасника. Заявку схвалили ще 23 лютого 2024 року, втім відомо стало про це лише сьогодні. В українському оборонному відомстві подякували за схвалення їхньої заявки на приєднання та пояснили важливість цього союзу для України, передає УНН.
Ми вдячні партнерам за такий важливий сигнал підтримки. Приєднання України до FMN – це ще один доказ нашої готовності робити внесок у євроатлантичну безпеку та ділитися нашим досвідом з партнерами. Наші команди вже неодноразово доводили взаємосумісність наших систем під час спільних навчань НАТО CWIX, і ми готові поглиблювати роботу у цьому напрямі.
Деталі
За даними українського оборонного відомства держави-учасниці FMN впроваджують спільні стандарти, протоколи та процедури задля взаємосумісності. Тож Україні кажливо було увійти до цієї спільноти.
Українське Міністерство оборони подало Лист про наміри щодо приєднання до FMN ще у листопаді 2022 року. З моменту подання Листа про наміри Україна була Спостерігачем при FMN. А віднині, із набуттям статусу афілійованого учасника Україна братиме участь у процесі прийняття рішень та робитиме внесок у розробку вимог до взаємосумісності між держава-партнерками.
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Довідково
FMN – ключова багатонаціональна ініціатива держав-членів та партнерів НАТО з питань взаємосумісності комунікаційних та інформаційних систем у багатонаціональних операціях, зокрема під проводом НАТО. Спільнота вже налічує 38 учасників і має на меті сприяти ефективнішому обміну інформацією та забезпечувати бойове управління під час операцій.