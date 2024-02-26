В НАТО затвердили заявку України у приєднанні до ініціативи Federated Mission Networking

Північноатлантична Рада НАТО затвердила заявку України щодо приєднання до Federated Mission Networking (FMN) як афілійованого учасника. Заявку схвалили ще 23 лютого 2024 року, втім відомо стало про це лише сьогодні. В українському оборонному відомстві подякували за схвалення їхньої заявки на приєднання та пояснили важливість цього союзу для України, передає УНН.

Ми вдячні партнерам за такий важливий сигнал підтримки. Приєднання України до FMN – це ще один доказ нашої готовності робити внесок у євроатлантичну безпеку та ділитися нашим досвідом з партнерами. Наші команди вже неодноразово доводили взаємосумісність наших систем під час спільних навчань НАТО CWIX, і ми готові поглиблювати роботу у цьому напрямі.