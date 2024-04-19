В НАТО обеспокоены поддержанным парламентом Грузии законопроектом об "иноагентах"

В НАТО обеспокоены принятым в Грузии в первом чтении законопроектом "О прозрачности иностранного влияния". Об этом сообщил специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина на платформе X, передает УНН.

НАТО обеспокоено законопроектом, принятым в первом чтении в Тбилиси. Для Грузии, как страны, стремящейся в НАТО, очень важно иметь надлежащие рамки для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества. Этот законопроект является шагом назад и не способствует евроатлантической интеграции - написал Хавьер Коломина.

Напомним

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Законопроект предусматривает, чтобы СМИ, которые финансируются из-за рубежа, регистрировались в специальном реестре и ежегодно заполняли декларацию.

Для вступления в силу законопроекта его должны принять в трех чтениях.

Рассмотрение законопроекта происходило на фоне многотысячных протестов.

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