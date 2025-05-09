В Нарве на границе с россией вывесили плакат с путиным в образе Гитлера

В эстонском городе Нарва на стене средневекового замка, расположенного на берегу реки на границе с россией, вывесили баннер с изображением российского диктатора путина в образе Адольфа Гитлера. Об этом сообщает росСМИ, передает УНН.

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Фото плаката с надписью "путлер - военный преступник" опубликовал музей Нарвы, расположенный в стенах средневекового замка.

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Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова назвала плакат с путиным "месседжем-напоминанием о полномасштабной войне и военных преступлениях".

Сегодня, в день Европы, мы отмечаем мир и свободу… Вместе с тем, рядом с нами четвертый год продолжается полномасштабная война, которую начал путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления – военными преступлениями – заявила она в комментарии изданию ERR.

Дополнение

Музей Нарвы уже третий год подряд вывешивает на 9 мая баннер с лозунгом "путин — военный преступник", чтобы его было видно на другом берегу с российской стороны границы - в Ивангороде.

Как пояснила директор музея, это "не провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция". В начале 2025-го стало известно, что суд в москве заочно арестовал Марию Сморжевских-Смирнову по обвинению в распространении "фейков" о российской армии.

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В свою очередь, в Ивангороде каждый год на 9 мая на набережной устанавливают экраны и сцену, которые можно наблюдать со стороны Эстонии. В 2025 году на экране транслировали парад Победы, а позже на набережной начнется праздничный концерт "Берега Победы".

Напомним

путин на параде в москве минимально упомянул войну, выразив солидарность с военными рф. Он отметил важность единства россиян в "ратных и мирных делах".