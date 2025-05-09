В Нарве на границе с россией вывесили плакат с путиным в образе Гитлера

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД
16:40 • 12684 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
15:09 • 29835 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

14:28 • 42452 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

13:51 • 46581 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
11:52 • 53472 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 60725 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
9 мая, 11:02 • 95717 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
9 мая, 10:23 • 39352 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Эксклюзив
9 мая, 07:57 • 99239 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных

Эксклюзив
9 мая, 06:00 • 49170 просмотра

Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
48%
750мм
Популярные новости

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

9 мая, 07:58 • 73853 просмотра

На параде в москве путин упомянул войну рф в Украине всего несколькими словами

9 мая, 08:04 • 78874 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 98087 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 28858 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 18962 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 95740 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 98900 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 99254 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 162373 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 183217 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 13468 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 19524 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 29413 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

13:41 • 12002 просмотра

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

9 мая, 07:58 • 74368 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

В Нарве на границе с россией вывесили плакат с путиным в образе Гитлера

Киев • УНН

 • 2626 просмотра

В эстонской Нарве на стене замка вывесили баннер с путиным, как Гитлер, с надписью "путлер - военный преступник". Директор музея назвала это напоминанием о войне.

В Нарве на границе с россией вывесили плакат с путиным в образе Гитлера

В эстонском городе Нарва на стене средневекового замка, расположенного на берегу реки на границе с россией, вывесили баннер с изображением российского диктатора путина в образе Адольфа Гитлера. Об этом сообщает росСМИ, передает УНН.

Детали

Фото плаката с надписью "путлер - военный преступник" опубликовал музей Нарвы, расположенный в стенах средневекового замка.

В москве задержали одиночного пикетчика с плакатом "Нет войне!"09.05.25, 19:55 • 3406 просмотров

Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова назвала плакат с путиным "месседжем-напоминанием о полномасштабной войне и военных преступлениях".

Сегодня, в день Европы, мы отмечаем мир и свободу… Вместе с тем, рядом с нами четвертый год продолжается полномасштабная война, которую начал путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления – военными преступлениями

– заявила она в комментарии изданию ERR.

Дополнение

Музей Нарвы уже третий год подряд вывешивает на 9 мая баннер с лозунгом "путин — военный преступник", чтобы его было видно на другом берегу с российской стороны границы - в Ивангороде.

Как пояснила директор музея, это "не провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция". В начале 2025-го стало известно, что суд в москве заочно арестовал Марию Сморжевских-Смирнову по обвинению в распространении "фейков" о российской армии.

ЦПД: заявления путина о поддержке "сво" народом рф - попытка оправдать войну россии против Украины09.05.25, 15:42 • 5538 просмотров

В свою очередь, в Ивангороде каждый год на 9 мая на набережной устанавливают экраны и сцену, которые можно наблюдать со стороны Эстонии. В 2025 году на экране транслировали парад Победы, а позже на набережной начнется праздничный концерт "Берега Победы".

Напомним

путин на параде в москве минимально упомянул войну, выразив солидарность с военными рф. Он отметил важность единства россиян в "ратных и мирных делах".

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Эстония
Brent
$63.78
Bitcoin
$102,479.00
S&P 500
$5,650.10
Tesla
$296.99
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,342.11
Ethereum
$2,298.63