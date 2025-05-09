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ЦПД: заявления путина о поддержке "сво" народом рф - попытка оправдать войну россии против Украины

Киев • УНН

 • 1936 просмотра

путин заявил, что народ рф поддерживает так называемое "сво". ЦПД отмечает, что это попытка скрыть геноцидную войну за "исторической памятью".

ЦПД: заявления путина о поддержке "сво" народом рф - попытка оправдать войну россии против Украины

кремль пытается повторять пропагандистскую тактику ссср, заворачивая агрессию в обертку "исторической памяти". Об этом отмечает Центр противодействия дезинформации при СНБО на своей странице соцсети, передает УНН.

Детали

Во время парада 9 мая в москве, владимир путин в своей речи  заявил, что весь народ рф якобы поддерживает "героев сво". Он также заявил, что "правда на стороне россии".

В ЦПД при СНБО отметили, что соответствующие слова президента рф путина - являются очередным примером попытки пропаганды отождествить события Второй мировой войны с нынешней вооруженной агрессией против Украины.

Это попытка оправдать захватническую, геноцидную войну против Украины, завернув ее в обертку "исторической памяти" и "борьбы с нацизмом".

- сообщает Центр противодействия дезинформации

кремль пытается повторять пропагандистскую тактику ссср. В ЦПД напоминают, что такими действиями, каждое захватническое решение подавалось как "защита".

В отличие от советских идеологов, которые тщательно формировали глобальный культ "защиты от нацизма", нынешние российские пропагандисты разрушили саму идеологическую основу этой конструкции.

- объясняет руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Натягивая "победу" на войну против Украины, они превратили ее во внутрироссийский культ, добавляет он.

Напомним

путин на параде в москве минимально упомянул войну рф против Украины, выразив солидарность с военными рф.

На параде в москве были лидеры 30 стран, военные и техника, которую рф использует в войне против Украины. После парада путин поздравил военных из КНДР.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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