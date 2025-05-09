ЦПД: заявления путина о поддержке "сво" народом рф - попытка оправдать войну россии против Украины
Киев • УНН
путин заявил, что народ рф поддерживает так называемое "сво". ЦПД отмечает, что это попытка скрыть геноцидную войну за "исторической памятью".
кремль пытается повторять пропагандистскую тактику ссср, заворачивая агрессию в обертку "исторической памяти". Об этом отмечает Центр противодействия дезинформации при СНБО на своей странице соцсети, передает УНН.
Детали
Во время парада 9 мая в москве, владимир путин в своей речи заявил, что весь народ рф якобы поддерживает "героев сво". Он также заявил, что "правда на стороне россии".
В ЦПД при СНБО отметили, что соответствующие слова президента рф путина - являются очередным примером попытки пропаганды отождествить события Второй мировой войны с нынешней вооруженной агрессией против Украины.
Это попытка оправдать захватническую, геноцидную войну против Украины, завернув ее в обертку "исторической памяти" и "борьбы с нацизмом".
кремль пытается повторять пропагандистскую тактику ссср. В ЦПД напоминают, что такими действиями, каждое захватническое решение подавалось как "защита".
В отличие от советских идеологов, которые тщательно формировали глобальный культ "защиты от нацизма", нынешние российские пропагандисты разрушили саму идеологическую основу этой конструкции.
Натягивая "победу" на войну против Украины, они превратили ее во внутрироссийский культ, добавляет он.
Напомним
путин на параде в москве минимально упомянул войну рф против Украины, выразив солидарность с военными рф.
На параде в москве были лидеры 30 стран, военные и техника, которую рф использует в войне против Украины. После парада путин поздравил военных из КНДР.