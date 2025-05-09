ЦПД: заяви путіна про підтримку "сво" народом рф - спроба виправдати війну росії проти України

кремль намагається повторювати пропагандистську тактику срср, загортаючи загорнувши агресію в обгортку "історичної пам’яті". Про це зазначає Центр протидії дезінформації при РНБО на своїй сторінці соцмережі, передає УНН.

Під час параду 9 травня у москві, володимир путін у своїй промові заявив, що весь народ рф нібито підтримує "героїв сво". Він також заявив, що "правда на боці росії".

У ЦПД при РНБО зазначили, що відповідні слова президента рф путіна - є черговим прикладом намагання пропаганди ототожнити події Другої світової війни з нинішньою збройною агресією проти України.

Це спроба виправдати загарбницьку, геноцидну війну проти України, загорнувши її в обгортку "історичної пам’яті" та "боротьби з нацизмом".