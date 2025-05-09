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ЦПД: заяви путіна про підтримку "сво" народом рф - спроба виправдати війну росії проти України

Київ • УНН

 • 2540 перегляди

путін заявив, що народ рф підтримує так зване "сво". ЦПД зазначає, що це спроба приховати геноцидну війну за "історичною пам’яттю".

ЦПД: заяви путіна про підтримку "сво" народом рф - спроба виправдати війну росії проти України

кремль намагається повторювати пропагандистську тактику срср, загортаючи загорнувши агресію в обгортку "історичної пам’яті". Про це зазначає Центр протидії дезінформації при РНБО на своїй сторінці соцмережі, передає УНН.

Деталі

Під час параду 9 травня у москві, володимир путін у своїй промові  заявив, що весь народ рф нібито підтримує "героїв сво". Він також заявив, що "правда на боці росії".

У ЦПД при РНБО зазначили, що відповідні слова президента рф путіна - є черговим прикладом намагання пропаганди ототожнити події Другої світової війни з нинішньою збройною агресією проти України.

Це спроба виправдати загарбницьку, геноцидну війну проти України, загорнувши її в обгортку "історичної пам’яті" та "боротьби з нацизмом".

- повідомляє Центр протидії дезінформації

кремль намагається повторювати пропагандистську тактику срср. У ЦПД нагадують що такими діями, кожне загарбницьке рішення подавалася як "захист".

На відміну від радянських ідеологів, які ретельно формували глобальний культ "захисту від нацизму", нинішні російські пропагандисти зруйнували саму ідеологічну основу цієї конструкції.

- пояснює керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Натягуючи "побєду" на війну проти України, вони перетворили її на внутрішньоросійський культ, додає він.

Нагадаємо

путін на параді в москві мінімально згадав війну рф проти України, висловивши солідарність із військовими рф.

На параді у москві були лідери 30 країн, військові та техніка, яку рф використовує у війні проти України. Після параду путін привітав військових із КНДР.

Ігор Тележніков

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