В москве задержали одиночного пикетчика с плакатом "Нет войне!"
Киев • УНН
На Пушкинской площади в москве задержали Александра Клевитова за молчаливый пикет против войны. Его отвезли в отделение полиции Тверского района.
На Пушкинской площади в центре москвы российские полицейские задержали молодого человека, устроившего молчаливый одиночный пикет с требованием остановить войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Как сообщает ТГ-канал ASTRA со ссылкой на родственницу задержанного, силовики задержали пикетчика Александра Клевитова. Отмечается, что пикет длился не более 10 минут.
По предварительным данным, молодого человека отвезли в отделение полиции Тверского района.
Напомним
Парад в москве к 9 мая завершен. На нем впервые демонстрировались беспилотники, которые используют для атак по территории Украины.