В москве задержали одиночного пикетчика с плакатом "Нет войне!"

На Пушкинской площади в центре москвы российские полицейские задержали молодого человека, устроившего молчаливый одиночный пикет с требованием остановить войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Как сообщает ТГ-канал ASTRA со ссылкой на родственницу задержанного, силовики задержали пикетчика Александра Клевитова. Отмечается, что пикет длился не более 10 минут.

По предварительным данным, молодого человека отвезли в отделение полиции Тверского района.

Напомним

Парад в москве к 9 мая завершен. На нем впервые демонстрировались беспилотники, которые используют для атак по территории Украины.