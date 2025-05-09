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В москве задержали одиночного пикетчика с плакатом "Нет войне!"

Киев • УНН

 • 806 просмотра

На Пушкинской площади в москве задержали Александра Клевитова за молчаливый пикет против войны. Его отвезли в отделение полиции Тверского района.

В москве задержали одиночного пикетчика с плакатом "Нет войне!"

На Пушкинской площади в центре москвы российские полицейские задержали молодого человека, устроившего молчаливый одиночный пикет с требованием остановить войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Как сообщает ТГ-канал ASTRA со ссылкой на родственницу задержанного, силовики задержали пикетчика Александра Клевитова. Отмечается, что пикет длился не более 10 минут.

По предварительным данным, молодого человека отвезли в отделение полиции Тверского района.

Напомним

Парад в москве к 9 мая завершен. На нем впервые демонстрировались беспилотники, которые используют для атак по территории Украины.

Лилия Набока

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