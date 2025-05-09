У москві затримали одиночного пікетувальника з плакатом "Ні війні!"
Київ • УНН
На Пушкінській площі в москві затримали Олександра Клевітова за мовчазний пікет проти війни. Його відвезли до відділку поліції Тверського району.
На Пушкінській площі в центрі москви російські поліціянти затримали молодого чоловіка, який влаштував мовчазний одиночний пікет з вимогою зупинити війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.
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Як повідомляє ТГ-канал ASTRA з посиланням на родичку затриманого, силовики затримали пікетувальника Олександра Клевітова. Зазначається, що пікет тривав не більше 10 хвилин.
За попередніми даними, молодого чоловіка відвезли до відділення поліції Тверського району.
Нагадаємо
Парад у москві до 9 травня завершено. На ньому вперше демонструвалися безпілотники, які використовують для атак по території України.