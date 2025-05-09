У Нарві на кордоні з росією вивісили плакат з путіним в образі Гітлера
Київ • УНН
В естонській Нарві на стіні замку вивісили банер із путіним, як Гітлер, з написом "путлер - військовий злочинець". Директорка музею назвала це нагадуванням про війну.
В естонському місті Нарва на стіні середньовічного замку, розташованого на березі річки на кордоні з росією, вивісили банер із зображенням російського диктатора путіна в образі Адольфа Гітлера. Про це повідомляє росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Фото плаката з написом "путлер - військовий злочинець" опублікував музей Нарви, розташований у стінах середньовічного замку.
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Директорка музею Марія Сморжевських-Смирнова назвала плакат із путіним "меседжем-нагадуванням про повномасштабну війну та військові злочини".
Сьогодні, у день Європи, ми відзначаємо мир і свободу… Разом з тим, поряд з нами четвертий рік триває повномасштабна війна, яку розпочав путін. Ми називаємо диктатора диктатором, військові злочини – військовими злочинами
Доповнення
Музей Нарви вже третій рік поспіль вивішує на 9 травня банер із гаслом "путін — військовий злочинець", щоб його було видно на іншому березі з російської сторони кордону - в Івангороді.
Як пояснила директорка музею, це "не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція". На початку 2025-го стало відомо, що суд у москві заочно заарештував Марію Сморжевських-Смирнову за звинуваченням у поширенні "фейків" про російську армію.
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У свою чергу, в Івангороді щороку на 9 травня на набережній встановлюють екрани та сцену, які можна спостерігати з боку Естонії. 2025 року на екрані транслювали парад Перемоги, а пізніше на набережній розпочнеться святковий концерт "Береги Перемоги".
Нагадаємо
путін на параді в москві мінімально згадав війну, висловивши солідарність із військовими рф. Він наголосив на важливості єдності росіян у "ратних і мирних справах".