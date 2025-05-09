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У Нарві на кордоні з росією вивісили плакат з путіним в образі Гітлера

Київ • УНН

 • 3510 перегляди

В естонській Нарві на стіні замку вивісили банер із путіним, як Гітлер, з написом "путлер - військовий злочинець". Директорка музею назвала це нагадуванням про війну.

У Нарві на кордоні з росією вивісили плакат з путіним в образі Гітлера

В естонському місті Нарва на стіні середньовічного замку, розташованого на березі річки на кордоні з росією, вивісили банер із зображенням російського диктатора путіна в образі Адольфа Гітлера. Про це повідомляє росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Фото плаката з написом "путлер - військовий злочинець" опублікував музей Нарви, розташований у стінах середньовічного замку.

У москві затримали одиночного пікетувальника з плакатом "Ні війні!"09.05.25, 19:55 • 3676 переглядiв

Директорка музею Марія Сморжевських-Смирнова назвала плакат із путіним "меседжем-нагадуванням про повномасштабну війну та військові злочини".

Сьогодні, у день Європи, ми відзначаємо мир і свободу… Разом з тим, поряд з нами четвертий рік триває повномасштабна війна, яку розпочав путін. Ми називаємо диктатора диктатором, військові злочини – військовими злочинами

– заявила вона у коментарі виданню ERR.

Доповнення

Музей Нарви вже третій рік поспіль вивішує на 9 травня банер із гаслом "путін — військовий злочинець", щоб його було видно на іншому березі з російської сторони кордону - в Івангороді.

Як пояснила директорка музею, це "не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція". На початку 2025-го стало відомо, що суд у москві заочно заарештував Марію Сморжевських-Смирнову за звинуваченням у поширенні "фейків" про російську армію.

ЦПД: заяви путіна про підтримку "сво" народом рф - спроба виправдати війну росії проти України09.05.25, 15:42 • 5616 переглядiв

У свою чергу, в Івангороді щороку на 9 травня на набережній встановлюють екрани та сцену, які можна спостерігати з боку Естонії. 2025 року на екрані транслювали парад Перемоги, а пізніше на набережній розпочнеться святковий концерт "Береги Перемоги".

Нагадаємо

путін на параді в москві мінімально згадав війну, висловивши солідарність із військовими рф. Він наголосив на важливості єдності росіян у "ратних і мирних справах".

Лілія Набока

Лілія Набока

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