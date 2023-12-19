В "Нафтогазе" заявили о завершении интеграции обл- и горгазов

Группа "Нафтогаз" объявила о завершении плановой интеграции обл- и горгазов. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза", передает УНН.

Детали

В управление группы во вторник перешло еще четыре газораспределительных предприятия: "Тысменницагаз", "Коростышевгаз", "Луганскгаз" и "Мелитопольгаз".

В Украине запустили еще две мощные газовые скважины

Отмечается, что два последних предприятия расположены на временно оккупированных территориях, поэтому операционный менеджмент будет осуществляться уже после деоккупации.

Таким образом в составе группы работают 27 газораспределительных предприятий, которые планировалось передать под контроль государства до конца текущего года.

Мы успешно завершили интеграцию обл- и горгазов в группу "Нафтогаз". Для нас это большая ответственность, так как количество наших клиентов значительно увеличилось. Однако этот шаг необходим, потому что от него зависит стабильность критической инфраструктуры, полноценная работа бизнеса и комфорт украинцев. Когда страна находится под риском постоянных обстрелов и возможных блэкаутов, доставка газа должна быть бесперебойной - отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Дополнение

В "Нафтогазе" напомнили, что для клиентов интегрированных газораспределительных предприятий лицевые счета и тарифы на услуги распределения остаются неизменными.

Напомним,

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украина не планирует обращаться к иностранным партнерам для закупки природного газа. Его достаточно в подземных месторождениях. Кроме того, планируют увеличить добычу голубого топлива