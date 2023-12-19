В "Нафтогазе" заявили о завершении интеграции обл- и горгазов
Группа Нафтогаз завершает интеграцию 27 облгазов и горгазов, обеспечивая стабильную работу газовой инфраструктуры в Украине. Для клиентов режим работы этих компаний остается неизменным.
Украина вводит разрешительную систему для захоронения или переработки отходов
Украина ввела новую разрешительную систему в сфере обращения с отходами, которая требует от компаний соблюдения определенных стандартов деятельности. Реформа, направленная на контроль за утилизацией отходов и согласование с европейскими директивами, позволяет подавать заявки на получение разрешений онлайн через Экосистему.
Военные предложили мобилизовать 450-500 тысяч человек - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил о предложении мобилизовать 450-500 тысяч дополнительных военнослужащих, отметив необходимость конкретики и решения демобилизационных и финансовых аспектов, что может стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен.
НАПК внедряет новый подход к проверкам деклараций: 30% деклараций будут пересматривать с помощью системы оценки рисков
НАПК вводит автоматизированную систему проверки, которая будет проверять до 30% деклараций, предоставляя приоритет декларациям с низкой степенью риска, тогда как декларации с признаками незаконного обогащения или необоснованных активов будут проверяться уполномоченными лицами НАПК в полном объеме.
Завладение 62 млн грн средств Госспецсвязи: суд отказал в смягчении меры пресечения организатору
Судоставил в силе вероятному организатору схемы завладения государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины залог в размере 50 млн грн.
Минцифры презентовало новый дизайн приложения "Дія": что изменилось
Государственное приложение "Дія" в Украине получило новый дизайн и новые функции, в частности динамический фон документов и персонализированный раздел с важными обновлениями. Изменения направлены на повышение удобства, читабельности и функциональности.
Зеленский анонсировал новые системы Patriot для усиления противовоздушной обороны Украины зимой
Украина получит несколько новых оборонных систем Patriot для защиты зимой, заявил Президент.
Президент Польши созывает Совет национальной безопасности из-за ситуации в Украине
Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной обороны, чтобы обсудить вопросы безопасности и поддержки украинских военных на фоне возможных российских атак. Заседание, в котором примут участие новые члены правительства, запланировано на 20 декабря.
В Украине планируют наладить подготовку кадров в сфере кибербезопасности
Кабинет Министров Украины утвердил план действий на 2023-2024 годы по реализации стратегии кибербезопасности.
Правительство Италии поддержало продление военной помощи Украине до конца 2024 года
Правительство Италии поддержало продление полномочий по предоставлению военной помощи Украине до конца 2024 года, что ожидает одобрения обеими палатами парламента.