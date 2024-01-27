В Мюнхене у украинского пенсионера обнаружили более 400 тыс. евро

В Германии задержали украинского пенсионера, который перевозил 455 000 евро, пишет BILD со ссылкой на Главное таможенное управление Мюнхена, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, в аэропорту Мюнхена для проверки выборочно остановили 66-летнего гражданина Украины. Среди одежды в его чемодане нашли толстые пачки купюр по 20 и 50 евро. В целом мужчина перевозил 455 000 евро. Он собирался вылететь на Кипр.

Во время досмотра он сказал, что у него с собой только 300 евро. Затем уже в зоне посадки к нему подошел другой мужчина и передал небольшой чемодан. Это вызвало подозрение у правоохранителей.

Как заявили BILD в таможенной службе, сейчас там выясняют, "является ли это отмыванием денег, кому они принадлежат и откуда взялись".

Как пишет издание, вероятнее всего, купюры конфискуют в пользу государства.

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