У Мюнхені в українського пенсіонера виявили понад 400 тис. євро
Київ • УНН
66-річний український пенсіонер був затриманий в аеропорту Мюнхена з 455 000 євро готівкою, захованими в багажі. Гроші були конфісковані владою, яка розслідує можливе відмивання грошей.
У Німеччині затримали українського пенсіонера, який перевозив 455 000 євро, пише BILD з посиланням на Головне митне управління Мюнхена, передає УНН.
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Як повідомляє видання, в аеропорту Мюнхена для перевірки вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу в його валізі знайшли товсті пачки купюр по 20 і 50 євро. Загалом чоловік перевозив 455 000 євро. Він збирався вилетіти на Кіпр.
Під час огляду він сказав, що у нього з собою лише 300 євро. Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу. Це викликало підозру у правоохоронців.
Як заявили BILD у митній службі, зараз там з’ясовують, "чи є це відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися".
Як пише видання, найімовірніше, купюри конфіскують на користь держави.
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