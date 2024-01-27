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У Мюнхені в українського пенсіонера виявили понад 400 тис. євро

У Мюнхені в українського пенсіонера виявили понад 400 тис. євро

Київ • УНН

 • 32715 перегляди

66-річний український пенсіонер був затриманий в аеропорту Мюнхена з 455 000 євро готівкою, захованими в багажі. Гроші були конфісковані владою, яка розслідує можливе відмивання грошей.

У Німеччині затримали українського пенсіонера, який перевозив 455 000 євро, пише BILD з посиланням на Головне митне управління Мюнхена, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, в аеропорту Мюнхена для перевірки вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу в його валізі знайшли товсті пачки купюр по 20 і 50 євро. Загалом чоловік перевозив 455 000 євро. Він збирався вилетіти на Кіпр.

Під час огляду він сказав, що у нього з собою лише 300 євро. Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу. Це викликало підозру у правоохоронців.

Як заявили BILD у митній службі, зараз там з’ясовують, "чи є це відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися".

Як пише видання, найімовірніше, купюри конфіскують на користь держави.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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