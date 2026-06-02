В МВД объяснили, как помочь домашним животным переживать взрывы и воздушные тревоги
Киев • УНН
МВД советует не оставлять животных одних и обустроить им безопасное место. Следует сохранять спокойствие и не ругать питомцев за нетипичное поведение.
Во время воздушных тревог и взрывов домашние животные часто переживают сильный стресс из-за сверхчувствительного слуха. В Министерстве внутренних дел Украины дали рекомендации владельцам собак и кошек, как помочь питомцам легче переносить звуки войны, передает УНН.
Как объяснили в МВД, громкие взрывы и сирены животные воспринимают значительно острее людей.
Собаки могут дрожать, прятаться, замирать или пытаться убежать. Кошки обычно ищут укрытие в труднодоступных местах, теряют аппетит, меняют привычки и даже могут перестать пользоваться лотком
В МВД подчеркнули, что постоянное воздействие громких звуков может негативно влиять на здоровье животных, провоцируя проблемы со сном, тревожные расстройства и новые фобии.
Кинологи системы МВД советуют во время тревог не оставлять животных одних, создать для них безопасное место в квартире или доме, а также не ругать питомцев за нетипичное поведение во время стресса.
Кроме того, владельцам рекомендуют иметь рядом воду, любимые вещи животного, переноску или поводок, а также стараться самим сохранять спокойствие, так как домашние любимцы хорошо чувствуют эмоциональное состояние человека.
В МВД призвали украинцев внимательнее относиться к состоянию своих животных во время войны и поддерживать их в периоды опасности.
