В МВД объяснили, как помочь домашним животным переживать взрывы и воздушные тревоги

$44.300.0351.600.04
ukenru
15:57 • 6786 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
13:27 • 12137 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
12:14 • 17559 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
12:02 • 18910 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 21057 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 27109 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 64717 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 62920 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 58012 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 58644 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.4м/с
38%
751мм
Популярные новости
Байкеры путина развернули сеть пророссийской пропаганды по всей Европе — разведка2 июня, 07:19 • 15960 просмотра
"Абсолютно прозрачное заявление от россии" - Зеленский о массированной атаке рфPhotoVideo2 июня, 07:33 • 3690 просмотра
Российский генерал, который хотел взять Киев за три дня, получил пожизненное заключение - ГенпрокурорVideo2 июня, 09:00 • 6252 просмотра
В Киеве олененок спрятался под машиной от обстрелаPhoto2 июня, 09:01 • 10033 просмотра
Война путина против Украины упирается в финансовые проблемы - Bloomberg2 июня, 10:39 • 7804 просмотра
публикации
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto15:57 • 6786 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 64717 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 65432 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 65241 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 108668 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владислав Косиняк-Камыш
Виктор Орбан
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 37439 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 45500 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 81129 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 75635 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 95587 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Техника
9К720 Искандер
Х-101

В МВД объяснили, как помочь домашним животным переживать взрывы и воздушные тревоги

Киев • УНН

 • 936 просмотра

МВД советует не оставлять животных одних и обустроить им безопасное место. Следует сохранять спокойствие и не ругать питомцев за нетипичное поведение.

В МВД объяснили, как помочь домашним животным переживать взрывы и воздушные тревоги

Во время воздушных тревог и взрывов домашние животные часто переживают сильный стресс из-за сверхчувствительного слуха. В Министерстве внутренних дел Украины дали рекомендации владельцам собак и кошек, как помочь питомцам легче переносить звуки войны, передает УНН.

Как объяснили в МВД, громкие взрывы и сирены животные воспринимают значительно острее людей.

Собаки могут дрожать, прятаться, замирать или пытаться убежать. Кошки обычно ищут укрытие в труднодоступных местах, теряют аппетит, меняют привычки и даже могут перестать пользоваться лотком 

– отметили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что постоянное воздействие громких звуков может негативно влиять на здоровье животных, провоцируя проблемы со сном, тревожные расстройства и новые фобии.

Кинологи системы МВД советуют во время тревог не оставлять животных одних, создать для них безопасное место в квартире или доме, а также не ругать питомцев за нетипичное поведение во время стресса.

Кроме того, владельцам рекомендуют иметь рядом воду, любимые вещи животного, переноску или поводок, а также стараться самим сохранять спокойствие, так как домашние любимцы хорошо чувствуют эмоциональное состояние человека.

В МВД призвали украинцев внимательнее относиться к состоянию своих животных во время войны и поддерживать их в периоды опасности.

В Киеве олененок спрятался под машиной от обстрела02.06.26, 12:01 • 10158 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Животные
Воздушная тревога
Война в Украине
Министерство внутренних дел Украины
Украина