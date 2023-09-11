В Минздраве опубликовали оперативные данные о потребностях регионов в донорской крови

Детали

Потребности крови по состоянию на 11 сентября:

Луцк: 3-, 4-

Винница: все группы крови

Киев, Киевский городской центр крови: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Одесса:



- Обл. станция переливания: все группы крови



- Обл. дет. больница: 1-, 2+, 3+, 4+



Ровно: все группы крови

Днепр: все группы крови

Херсон: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-

Николаев: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Кропивницкий: все группы крови

Харьков: все группы крови

Потребности крови динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в случае необходимости при чрезвычайных ситуациях и на период военного положения, донорскую кровь и ее компоненты смогут ввозить из-за рубежа, как гуманитарную помощь. Правительство соответствующее приняло постановление. Это позволит в критические моменты избежать возможного дефицита.

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