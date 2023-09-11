В Минздраве опубликовали оперативные данные о потребностях регионов в донорской крови
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. По состоянию на сегодня, дефицит всех групп крови испытывает Винница, Ровно, Днепр, Кропивницкий и Харьков. В Минздравеи отмечают, что потребности динамичны и меняются в зависимости от обстоятельств, передает УНН.
Детали
Потребности крови по состоянию на 11 сентября:
Луцк: 3-, 4-
Винница: все группы крови
Киев, Киевский городской центр крови: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-
Одесса:
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- - Обл. станция переливания: все группы крови
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- - Обл. дет. больница: 1-, 2+, 3+, 4+
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Ровно: все группы крови
Днепр: все группы крови
Херсон: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-
Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-
Николаев: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
Кропивницкий: все группы крови
Харьков: все группы крови
Потребности крови динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, в случае необходимости при чрезвычайных ситуациях и на период военного положения, донорскую кровь и ее компоненты смогут ввозить из-за рубежа, как гуманитарную помощь. Правительство соответствующее приняло постановление. Это позволит в критические моменты избежать возможного дефицита.
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