В МОЗ опублікували оперативні дані щодо потреб регіонів у донорські крові
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Станом на сьогодні, дефіцит всіх груп крові відчуває Вінниця, Рівне, Дніпро, Кропивницький та Харків. В МОЗі зауважують, що потреби динамічні і змінюються в залежності від обставин, передає УНН.
Деталі
Потреби крові станом на 11 вересня:
Луцьк: 3-, 4-
Вінниця: всі групи крові
Київ, Київський міський центр крові: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-
Одеса:
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- - Обл. станція переливання: всі групи крові
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- - Обл. дит. лікарня: 1-, 2+, 3+, 4+
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Рівне: всі групи крові
Дніпро: всі групи крові
Херсон: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-
Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
Кропивницький: всі групи крові
Харків: всі групи крові
Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, у разі нагальної потреби за надзвичайних ситуацій та на період воєнного стану, донорську кров та її компоненти зможуть ввозити з-за кордону, як гуманітарну допомогу. Уряд відповідну ухвалив постанову. Це дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту.
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