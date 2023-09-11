В МОЗ опублікували оперативні дані щодо потреб регіонів у донорські крові

Деталі

Потреби крові станом на 11 вересня:

Луцьк: 3-, 4-

Вінниця: всі групи крові

Київ, Київський міський центр крові: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Одеса:



- Обл. станція переливання: всі групи крові



- Обл. дит. лікарня: 1-, 2+, 3+, 4+



Рівне: всі групи крові

Дніпро: всі групи крові

Херсон: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Кропивницький: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, у разі нагальної потреби за надзвичайних ситуацій та на період воєнного стану, донорську кров та її компоненти зможуть ввозити з-за кордону, як гуманітарну допомогу. Уряд відповідну ухвалив постанову. Це дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту.

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