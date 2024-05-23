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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МОН утвердили сокращенные образовательные программы для детей за рубежом

В МОН утвердили сокращенные образовательные программы для детей за рубежом

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 12:55  •  8213 просмотра

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Министерство образования и науки утвердило сокращенные образовательные программы по украинскому языку, литературе, истории и географии для учеников за рубежом и на оккупированных территориях, которые пропустили школу из-за войны.

МОН утвердило сокращенные образовательные программы включая украинский язык, украинскую литературу, историю Украины и географию для общеобразовательных школ. Эти программы предназначены для учеников, которые пропустили обучение или длительное время не учились по украинским программам, в частности детей за рубежом и тех, кто вынужденно находится на временно оккупированных территориях. Пишет УНН со ссылкой на МОН Украины.

Детали

Сокращенные программы разработаны так, чтобы дети получали основные знания по определенным предметам, что позволит им беспрепятственно продолжать обучение в украинских школах.

Сейчас почти 400 тысяч учеников находятся за границей. Они учатся дистанционно, по семейной или экстернатной формам в наших школах и одновременно должны посещать школы в странах пребывания. Это может быть сложной задачей для ребенка. Поэтому изучение украиноведческих предметов по сокращенной программе поможет школьникам преодолеть образовательные потери без двойной нагрузки. Кроме этого, это важный инструмент для сохранения связи с Украиной,

- отметил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Отмечается, что программы и методические рекомендации к ним можно посмотреть по ссылке. Они сформированы на основе модельных учебных программ, рекомендованных Министерством образования и науки Украины. Они охватывают украинский язык и литературу для 5-7 классов, историю Украины для 5-6 классов, географию для 6-9 классов, а также учебные программы по этим предметам для 8-11 классов, утвержденные МОН.

Программы можно использовать в классах для компенсации образовательных потерь, ориентированных на учеников 5-11 классов, которые нуждаются в дополнительных занятиях для освоения основных предметов и наверстывания пропущенного материала из-за войны. Их также могут применять организации и учреждения, занимающиеся наверстыванием образовательных потерь в лагерях или воскресных школах.

Учителя, которые организуют такое обучение, могут адаптировать программы, с учетом потребностей и интересов ученичества.

Если ученик или ученица находится за границей и учится по сокращенным программам, то имеет право на зачисление оценок по другим предметам, полученных за рубежом.

Напомним

Проведение времени в Интернете часто изображается как что-то, чего следует избегать, но исследования показывают, что использование Интернета связано с более высоким благополучием людей во всем мире.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоНаши за границей
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