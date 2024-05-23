У МОН затвердили скорочені освітні програми для дітей за кордоном

МОН затвердило скорочені освітні програми включаючи українську мову, українську літературу, історію України та географію для загальноосвітніх шкіл. Ці програми призначені для учнів, які пропустили навчання або тривалий час не навчалися за українськими програмами, зокрема дітей за кордоном та тих, хто вимушено перебуває на тимчасово окупованих територіях. Пише УНН з посиланням на МОН України.

Деталі

Скорочені програми розроблені так, щоб діти отримували основні знання з визначених предметів, що дозволить їм безперешкодно продовжувати навчання в українських школах.

Нині майже 400 тисяч учнів перебувають за кордоном. Вони навчаються дистанційно, за сімейною або екстернатною формами в наших школах і водночас мають відвідувати школи в країнах перебування. Це може бути складним завданням для дитини. Тому вивчення українознавчих предметів за скороченою програмою допоможе школярам подолати освітні втрати без подвійного навантаження. Окрім цього, це важливий інструмент для збереження зв’язку з Україною, - зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Зазначається, що програми й методичні рекомендації до них можна переглянути за покликанням. Вони сформовані на основі модельних навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Вони охоплюють українську мову та літературу для 5-7 класів, історію України для 5-6 класів, географію для 6-9 класів, а також навчальні програми з цих предметів для 8-11 класів, затверджені МОН.

Програми можна використовувати в класах для компенсації освітніх втрат, орієнтованих на учнів 5-11 класів, які потребують додаткових занять для освоєння основних предметів та надолуження пропущеного матеріалу через війну. Їх також можуть застосовувати організації та установи, що займаються надолуженням освітніх втрат у таборах чи недільних школах.

Вчителі, які організовують таке навчання, можуть адаптувати програми, з урахуванням потреб та інтересів учнівства.

Якщо учень або учениця перебуває за кордоном і навчається за скороченими програмами, то має право на зарахування оцінок з інших предметів, отриманих за кордоном.

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