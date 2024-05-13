Використання Інтернету пов'язане з вищим благополуччям - дослідження

Проведення часу в Інтернеті часто зображується як щось, чого слід уникати, але дослідження показує, що використання Інтернету пов'язане з вищим благополуччям людей в усьому світі, повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Потенційний вплив Інтернету та соціальних мереж на благополуччя став предметом інтенсивних дискусій. "Наш аналіз - це перша спроба перевірити, чи пов'язані доступ до Інтернету, доступ до мобільного Інтернету і регулярне використання Інтернету з благополуччям на глобальному рівні", - сказав професор Ендрю Пшибильські з Оксфордського університету, який є співавтором роботи.

Пшибильські сказав, що попередні результати були обмежені погано проведеними дослідженнями, акцентом на Північній Америці та Європі, а також дослідженнями, здебільшого спрямованими на занепокоєння з приводу таких технологій, особливо щодо молоді.

"Було б дійсно добре мати можливість націлювати поради, інструменти та регулювання на захист молоді, зокрема, але таких доказів просто не існує у спосіб, який був би корисним для цих цілей", - сказав він.

Опубліковане в журналі Technology, Mind and Behaviour, дослідження описує, як Пшибильські та доктор Матті Вуорре з Тілбурзького університету в Нідерландах аналізували дані, зібрані під час інтерв'ю за участю приблизно 1000 осіб щороку зі 168 країн у межах всесвітнього опитування Gallup.

Учасників запитали про їхній доступ до Інтернету та його використання, а також про вісім різних показників благополуччя, таких як задоволеність життям, соціальне життя, мета в житті та відчуття благополуччя суспільства.

Команда проаналізувала дані з 2006 до 2021 року, що охоплюють близько 2,4 мільйона учасників віком 15 років і старше.

Дослідники використовували понад 33 000 статистичних моделей, що дало їм змогу вивчити різноманітні можливі зв'язки, беручи до уваги фактори, які могли на них вплинути, як-от дохід, освіта, проблеми зі здоров'ям і статус стосунків.

Результати показують, що доступ до Інтернету, доступ до мобільного Інтернету та його використання загалом припускають вищі показники різних аспектів благополуччя: 84,9% зв'язків між підключенням до Інтернету та благополуччям є позитивними, 0,4% - негативними, а 14,7% - не є статистично значущими.

Дослідження не змогло довести причинно-наслідкові зв'язки, але команда виявила, що показники задоволеності життям були на 8,5% вищими в тих, у кого був доступ до Інтернету - пише видання.

У дослідженні також не враховували тривалість часу, який люди проводять в Інтернеті, або те, для чого вони його використовують, тоді як деякі фактори, які могли б пояснити асоціації, можливо, не були враховані.

Пшибильські сказав, що важливо, щоб політика в галузі технологій ґрунтувалася на фактичних даних і щоб вплив будь-яких заходів відстежували.

Доктор Швета Сінгх, доцент кафедри інформаційних систем і менеджменту в Університеті Воріка, яка не брала участі в дослідженні, сказала, що безпечного Інтернету або нешкідливих соціальних мереж поки що не існує.

"Хоч би як мені хотілося погодитися з цими висновками і дуже хотілося б, щоб вони були повністю правильними, на жаль, є контрдокази й аргументи, які припускають, що це не обов'язково так", - сказала вона, зазначивши повідомлення, що кількість випадків "сексторшену" (шантаж за допомогою інтимних фотографій та відео) у Канаді сягнула нового максимуму, особливо постраждали хлопчики-підлітки.

Професор Симеон Єйтс із Ліверпульського університету сказав, що велика увага приділялася онлайн-шкідливості, але були й переваги, хоча в обох випадках було більше нюансів, ніж вдалося вловити в останньому дослідженні.

"Те, що люди говорять про вищий рівень добробуту, не означає, що з ними не відбувається жодних негативних подій в Інтернеті", - сказав він.

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