Использование Интернета связано с более высоким благосостоянием - исследование

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Исследования показывают, что доступ к интернету, доступ к мобильному интернету и регулярное пользование интернетом связаны с более высокими показателями благополучия по различным аспектам, таким как удовлетворенность жизнью, социальная жизнь, цель в жизни и чувство общности, для людей во всем мире.
Массированный удар врага кассетными боеприпасами по Сновску: количество раненых возросло до четырех
Четыре гражданских лица были ранены, когда россия осуществила массированный обстрел кассетными боеприпасами Сновской громады в Черниговской области Украины.
В Киеве задержали чиновника Укрзализныци, который требовал взятки с предпринимателей
В Киеве задержан чиновник "Укрзализныци", который требовал 10 миллионов гривен взятки от строительной компании за сделку по аренде земли.
Минобороны: Эстония предоставит Украине оборудование для укрепления киберпространства
Эстония усилит кибербезопасность Украины, предоставив оборудование в рамках ИТ-коалиции.
Скандинавские страны объединяются на фоне растущих угроз безопасности со стороны россии и готовы противостоять "теневой войне"
Страны Балтии и Северной Европы подтвердили свое единство против "теневой войны" россии: Швеция вступила в НАТО, а премьер-министры стран Балтии пообещали не отказаться от поддержки Украины, несмотря на запугивание Москвы.
В ЕС отреагировали на угрозы лаврова о готовности "сражаться" с Западом на поле боя
россия угрожает "драться" с Западом на поле боя за Украину. По словам представителя ЕС, это россия начала войну в Украине, а не ЕС и чтобы война закончилась, достаточно одного слова путина.
В 2023 году ключевые компании группы Нафтогаз улучшили финрезультаты на 40%
Ключевые компании Группы Нафтогаз - Укргаздобыча, Укрнафта, Укртрансгаз и Укртранснафта - улучшили свои финансовые результаты минимум на 40% в 2023 году, а НАК "Нафтогаз Украины" существенно сократил свой убыток по сравнению с предыдущим годом.
В Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Одесскую область
Скоростная мишень направляется в Одесскую область, что побуждает власти призвать жителей укрыться в укрытиях, пока угроза не минует.
В Швейцарии ребенок пострадал в давке, когда известный тиктокер собрал подписчиков и сбросил наличные с дрона
В Цюрихе 12-летний ребенок получил серьезные травмы во время давки, когда тиктокер Oracle сбросил 24 тысяч швейцарских франков с дрона в парке.
В ФРГ предостерегают о новых кибератаках из Китая и России
Германия предупреждает об удвоении количества кибератак со стороны Китая и России за последние годы, что повлекло многомиллиардные убытки, преимущественно связанные с киберпреступностью.