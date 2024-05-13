Использование Интернета связано с более высоким благосостоянием - исследование

Проведение времени в Интернете часто изображается как нечто, чего следует избегать, но исследования показывают, что использование Интернета связано с более высоким благополучием людей во всем мире, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Потенциальное влияние Интернета и социальных сетей на благополучие стало предметом интенсивных дискуссий. "Наш анализ - это первая попытка проверить, связаны ли доступ к Интернету, доступ к мобильному Интернету и регулярное использование Интернета с благополучием на глобальном уровне", - сказал профессор Эндрю Пшибыльски из Оксфордского университета, который является соавтором работы.

Пшибыльски сказал, что предыдущие результаты были ограничены плохо проведенными исследованиями, акцентом на Северной Америке и Европе, а также исследованиями, в основном направленными на обеспокоенность по поводу таких технологий, особенно в отношении молодежи.

"Было бы действительно хорошо иметь возможность нацеливать советы, инструменты и регулирование на защиту молодежи, в частности, но таких доказательств просто не существует в способ, который был бы полезным для этих целей", - сказал он.

Опубликованное в журнале Technology, Mind and Behaviour, исследование описывает, как Пшыбильски и доктор Матти Вуорре из Тилбургского университета в Нидерландах анализировали данные, собранные в ходе интервью с участием около 1000 человек каждый год из 168 стран в рамках всемирного опроса Gallup.

Участников спросили об их доступе к Интернету и его использовании, а также о восьми различных показателях благополучия, таких как удовлетворенность жизнью, социальная жизнь, цель в жизни и ощущение благополучия общества.

Команда проанализировала данные с 2006 по 2021 год, охватывающие около 2,4 миллиона участников в возрасте 15 лет и старше.

Исследователи использовали более 33 000 статистических моделей, что позволило им изучить различные возможные связи, принимая во внимание факторы, которые могли на них повлиять, такие как доход, образование, проблемы со здоровьем и статус отношений.

Результаты показывают, что доступ к Интернету, доступ к мобильному Интернету и его использование в целом предполагают более высокие показатели различных аспектов благополучия: 84,9% связей между подключением к Интернету и благополучием являются положительными, 0,4% отрицательными и 14,7% не являются статистически значимыми.

Исследование не смогло доказать причинно-следственные связи, но команда обнаружила, что показатели удовлетворенности жизнью были на 8,5% выше у тех, у кого был доступ в Интернет - пишет издание.

В исследовании также не учитывалась продолжительность времени, которое люди проводят в Интернете, или то, для чего они его используют, хотя некоторые факторы, которые могли бы объяснить ассоциации, возможно, не были учтены.

Пшибыльски сказал, что важно, чтобы политика в области технологий была основана на фактических данных и чтобы влияние любых мер отслеживалось.

"Если мы хотим сделать онлайн-мир более безопасным для молодых людей, мы просто не можем действовать с твердыми убеждениями и универсальными решениями. Нам действительно нужно убедиться, что мы чувствительны к тому, что данные меняют наше мнение", - сказал он.

Доктор Света Сингх, доцент кафедры информационных систем и менеджмента в Университете Уорика, не принимавшая участия в исследовании, сказала, что безопасного Интернета или безвредных социальных сетей пока не существует.

"Как бы мне ни хотелось согласиться с этими выводами и очень хотелось бы, чтобы они были полностью верными, к сожалению, существуют контрдоказательства и аргументы, которые предполагают, что это не обязательно так", - сказала она, отметив сообщения, что число случаев "сексторшен" (шантаж с помощью интимных фотографий и видео) в Канаде достигло нового максимума, особенно пострадали мальчики-подростки.

Профессор Симеон Йейтс из Ливерпульского университета сказал, что большое внимание уделялось онлайн-вреду, но были и преимущества, хотя в обоих случаях было больше нюансов, чем удалось уловить в последнем исследовании.

"То, что люди говорят о более высоком уровне благосостояния, не означает, что с ними не происходит никаких негативных событий в Интернете", - сказал он.

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