Использование Интернета связано с более высоким благосостоянием - исследование

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  74753 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  107888 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  107942 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  160685 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208201 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214091 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205538 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159716 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151862 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131255 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Массированный удар врага кассетными боеприпасами по Сновску: количество раненых возросло до четырех

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В Киеве задержали чиновника Укрзализныци, который требовал взятки с предпринимателей

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Минобороны: Эстония предоставит Украине оборудование для укрепления киберпространства

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Скандинавские страны объединяются на фоне растущих угроз безопасности со стороны россии и готовы противостоять "теневой войне"

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В Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Одесскую область

В Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Одесскую область

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В Швейцарии ребенок пострадал в давке, когда известный тиктокер собрал подписчиков и сбросил наличные с дрона

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Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  219540 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  266168 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  267992 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  276610 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  287982 просмотра

Использование Интернета связано с более высоким благосостоянием - исследование

Исследования показывают, что доступ к интернету, доступ к мобильному интернету и регулярное пользование интернетом связаны с более высокими показателями благополучия по различным аспектам, таким как удовлетворенность жизнью, социальная жизнь, цель в жизни и чувство общности, для людей во всем мире.

Общество •   •  13878 просмотра
Использование Интернета связано с более высоким благосостоянием - исследование

Массированный удар врага кассетными боеприпасами по Сновску: количество раненых возросло до четырех

Четыре гражданских лица были ранены, когда россия осуществила массированный обстрел кассетными боеприпасами Сновской громады в Черниговской области Украины.

Война •   •  8263 просмотра
Массированный удар врага кассетными боеприпасами по Сновску: количество раненых возросло до четырех

В Киеве задержали чиновника Укрзализныци, который требовал взятки с предпринимателей

В Киеве задержан чиновник "Укрзализныци", который требовал 10 миллионов гривен взятки от строительной компании за сделку по аренде земли.

Криминал и ЧП •   •  7298 просмотра
В Киеве задержали чиновника Укрзализныци, который требовал взятки с предпринимателей

Минобороны: Эстония предоставит Украине оборудование для укрепления киберпространства

Эстония усилит кибербезопасность Украины, предоставив оборудование в рамках ИТ-коалиции.

Война •   •  9068 просмотра
Минобороны: Эстония предоставит Украине оборудование для укрепления киберпространства

Скандинавские страны объединяются на фоне растущих угроз безопасности со стороны россии и готовы противостоять "теневой войне"

Страны Балтии и Северной Европы подтвердили свое единство против "теневой войны" россии: Швеция вступила в НАТО, а премьер-министры стран Балтии пообещали не отказаться от поддержки Украины, несмотря на запугивание Москвы.

Война •   •  8372 просмотра
Скандинавские страны объединяются на фоне растущих угроз безопасности со стороны россии и готовы противостоять "теневой войне"

В ЕС отреагировали на угрозы лаврова о готовности "сражаться" с Западом на поле боя

россия угрожает "драться" с Западом на поле боя за Украину. По словам представителя ЕС, это россия начала войну в Украине, а не ЕС и чтобы война закончилась, достаточно одного слова путина.

Война •   •  17515 просмотра
В ЕС отреагировали на угрозы лаврова о готовности "сражаться" с Западом на поле боя

В 2023 году ключевые компании группы Нафтогаз улучшили финрезультаты на 40%

Ключевые компании Группы Нафтогаз - Укргаздобыча, Укрнафта, Укртрансгаз и Укртранснафта - улучшили свои финансовые результаты минимум на 40% в 2023 году, а НАК "Нафтогаз Украины" существенно сократил свой убыток по сравнению с предыдущим годом.

Экономика •   •  14223 просмотра
В 2023 году ключевые компании группы Нафтогаз улучшили финрезультаты на 40%

В Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Одесскую область

Скоростная мишень направляется в Одесскую область, что побуждает власти призвать жителей укрыться в укрытиях, пока угроза не минует.

Война •   •  14253 просмотра
В Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Одесскую область

В Швейцарии ребенок пострадал в давке, когда известный тиктокер собрал подписчиков и сбросил наличные с дрона

В Цюрихе 12-летний ребенок получил серьезные травмы во время давки, когда тиктокер Oracle сбросил 24 тысяч швейцарских франков с дрона в парке.

Новости Мира •   •  12825 просмотра
В Швейцарии ребенок пострадал в давке, когда известный тиктокер собрал подписчиков и сбросил наличные с дрона

В ФРГ предостерегают о новых кибератаках из Китая и России

Германия предупреждает об удвоении количества кибератак со стороны Китая и России за последние годы, что повлекло многомиллиардные убытки, преимущественно связанные с киберпреступностью.

Новости Мира •   •  11494 просмотра
В ФРГ предостерегают о новых кибератаках из Китая и России