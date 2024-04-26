В США Интернет стал "нейтральным"

Американское управление телекоммуникаций приняло требования к так называемой сетевой нейтральности. Это означает, что интернет-провайдеры не могут отдавать предпочтение определенным веб-сайтам или программам. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Решение Федеральной комиссии по связи США на практике является восстановлением старого правила. Впервые его ввел президент Обама в 2015 году, но через два года президент Дональд Трамп отменил.

Сетевой нейтралитет - это принцип, согласно которому провайдеры широкополосной связи и сети должны одинаково относиться ко всему трафику данных. Например, он препятствует тому, чтобы веб-сайты, которые готовы платить, могли получить более быстрый Интернет.

Телекоммуникационная отрасль была против требования нейтралитета.

Решение в телекоммуникационном органе приняли по партийной линии. Демократы проголосовали за правило нейтралитета, тогда как республиканцы проголосовали против.

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