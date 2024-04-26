В США Интернет стал "нейтральным"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  136397 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  153383 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  160146 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  144368 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119947 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105312 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102776 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137660 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158082 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154517 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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В США Интернет стал "нейтральным"

Федеральная комиссия по связи США приняла требования по сетевому нейтралитету, восстановив старое правило, которое запрещает интернет-провайдерам отдавать предпочтение определенным веб-сайтам или программам над другими.

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В США Интернет стал "нейтральным"

Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления

Оккупанты начали аудит остальных 33 шахт на Донбассе, почти 100 из 114 шахт признаны убыточными из-за нехватки работников и миллионных долгов за электроэнергию.

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Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления

Toyota впервые в истории продала более 10 млн авто за год

В 2023 финансовом году Toyota достигла рекордных мировых продаж автомобилей - 10,31 миллиона единиц, впервые превысив отметку в 10 миллионов благодаря росту продаж за рубежом, в частности гибридных моделей в Северной Америке и Европе.

Общество •   •  3009 просмотра
Toyota впервые в истории продала более 10 млн авто за год

Столтенберг: страны НАТО не прислали Украине обещанную военную помощь

Страны НАТО не предоставили Украине обещанной военной помощи в течение последних месяцев, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  4498 просмотра
Столтенберг: страны НАТО не прислали Украине обещанную военную помощь

Военные советники США не будут работать на фронте в Украине - Пентагон

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что любые дополнительные военные советники США, направленные в Украину, не будут работать вблизи линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях.

Война •   •  4670 просмотра
Военные советники США не будут работать на фронте в Украине - Пентагон

Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний

Индия предоставила разрешения на морское страхование четырем российским компаниям до 2025 и 2029 годов, помогая России уменьшить зависимость от западных страховщиков при экспорте нефти в Индию.

Экономика •   •  4796 просмотра
Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний

В МАГАТЭ сделали заявление по ситуации на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остается крайне непредсказуемой, несмотря на отсутствие недавних атак беспилотников, эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские обстрелы, а последствия продолжающегося конфликта влияют на ядерную безопасность на других ядерных объектах Украины.

Война •   •  4957 просмотра
В МАГАТЭ сделали заявление по ситуации на ЗАЭС

Ким Кардашьян посетила Белый дом

Ким Кардашян посетила Белый дом, чтобы обсудить тюремную реформу с вице-президентом Камалой Харрис после того, как президент Байден помиловал нескольких человек, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

политика •   •  4913 просмотра
Ким Кардашьян посетила Белый дом

В Киеве восстановили 70% энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов

В Киеве восстановлено 70% из 1 000 единиц энергетического оборудования, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Война •   •  5540 просмотра
В Киеве восстановили 70% энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов

NYT: Украина может использовать ATACMS для поражения российских целей в Крыму

Украина получила от США ракеты большой дальности ATACMS для усиления давления на российские силы в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

Война •   •  6580 просмотра
NYT: Украина может использовать ATACMS для поражения российских целей в Крыму