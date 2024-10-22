В Молдове расследуют более 400 случаев подкупа избирателей

В Молдове Генеральный инспекторат полиции расследует более 400 случаев подкупа избирателей в ходе голосования в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

В полиции уточнили, что большинство подозреваемых сотрудничают со следствием.

Сейчас мы документируем более 400 случаев, когда избиратели продали свои голоса за деньги. Им грозят штрафы до 37,5 тыс. леев (более 2 тыс долл.). Большинство подозреваемых сотрудничают со следствием и предоставляют информацию, которая может быть доказательством. Согласно закону лиц, сотрудничающих со следствием, освободят от уплаты штрафа,