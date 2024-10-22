В Молдове расследуют более 400 случаев подкупа избирателей
Киев • УНН
Генеральный инспекторат полиции Молдовы расследует более 400 случаев подкупа избирателей во время первого тура президентских выборов. Большинство подозреваемых сотрудничают со следствием, им грозят штрафы до 37,5 тыс. леев.
В Молдове Генеральный инспекторат полиции расследует более 400 случаев подкупа избирателей в ходе голосования в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
В полиции уточнили, что большинство подозреваемых сотрудничают со следствием.
Сейчас мы документируем более 400 случаев, когда избиратели продали свои голоса за деньги. Им грозят штрафы до 37,5 тыс. леев (более 2 тыс долл.). Большинство подозреваемых сотрудничают со следствием и предоставляют информацию, которая может быть доказательством. Согласно закону лиц, сотрудничающих со следствием, освободят от уплаты штрафа,
Правоохранители продолжают расследование.
Напомним
20 октября в Молдове проходили президентские выборы и референдум по закреплению в Конституции курса на ЕС.
ЦИК Молдовы обработала все протоколы президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. Майя Санду набрала 42,45%, Александр Стояногло - 25,98%, за европейский вектор проголосовали 50,46% избирателей.