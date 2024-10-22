У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців
Київ • УНН
Генеральний інспекторат поліції Молдови розслідує понад 400 випадків підкупу виборців під час першого туру президентських виборів. Більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством, їм загрожують штрафи до 37,5 тис. леїв.
У Молдові Генеральний інспекторат поліції розслідує понад 400 випадків підкупу виборців в ході голосування у першому турі президентських виборів. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.
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У поліції уточнили, що більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством.
Наразі ми документуємо понад 400 випадків, коли виборці продали свої голоси за гроші. Їм загрожують штрафи до 37,5 тис. леїв (більш як 2 тис дол.). Більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством та надають інформацію, яка може бути доказом. Відповідно до закону осіб, які співпрацюють зі слідством, звільнять від сплати штрафу,
Правоохоронці продовжують розслідування.
Нагадаємо
20 жовтня у Молдові проходили президентські вибори та референдум щодо закріплення в Конституції курсу на ЄС.
ЦВК Молдови опрацювала всі протоколи президентських виборів та референдуму про вступ до ЄС. Майя Санду набрала 42,45%, Олександр Стояногло - 25,98%, за європейський вектор проголосували 50,46% виборців.