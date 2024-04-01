В Молдове начались военные учения с участием солдат из Румынии и США

В Молдове начались многонациональные учения JCET-2024, участие в которых принимают военные из Румынии и Соединенных Штатов. Учения продлятся с 1 по 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдовы, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими силами специального назначения, а также повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами.

В этом году в мероприятии также примут участие представители Службы государственной защиты и безопасности и отряда специального назначения Pantera.

Согласно сценарию, военные выполнят прыжки с парашютом, передовые боевые стрельбы в дневное и ночное время, полевые учения по конкретным задачам, - говорится в сообщении.

Напомним

Глава Службы информации и безопасности Молдовы предупредил, что россия намерена вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы в Молдове, чтобы подорвать европейскую интеграцию страны и сохранить ее в сфере российского влияния.