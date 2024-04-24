В Минцифры объяснили, чем важен законопроект по стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Благодаря законопроекту № 9319, который парламент уже принял в первом чтении, Дія.City станет более доступным для стартапов. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Даже самые маленькие технологические компании смогут становиться резидентами Дія.City. Для них будут доступны лучшие в Европе налоговые ставки и все инструменты для масштабирования и привлечения инвестиций - заявил глава Минцифры.

Кроме того, он отметил важную норму законопроекта о "российском следе в компаниях".

После принятия законопроекта компании, в структуре собственности которых есть резиденты рф, не смогут быть резидентами Дія.City. Независимо от того, где они сейчас живут - подчеркнул Федоров.

Напомним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9319, направленный на обеспечение надлежащего функционирования правового режима Дія Сити и его адаптацию к условиям военного положения в Украине.

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