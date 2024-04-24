В Минцифры объяснили, чем важен законопроект по стимулированию развития цифровой экономики в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  12780 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  103131 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  102184 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  103453 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102395 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101001 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136701 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157478 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154073 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153989 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Восстановление за счет ВСУ

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 08:45  •  410046 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  455726 просмотра

В Минцифры объяснили, чем важен законопроект по стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который сделает "Дія. сіті" более доступной для стартапов, в частности малых технологических компаний, предоставляя доступ к лучшим налоговым ставкам в Европе и инструментам для масштабирования и привлечения инвестиций.

политика •   •  1403 просмотра
В Минцифры объяснили, чем важен законопроект по стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Президент Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине.

Война •   •  2133 просмотра
Байден подписал законопроект о помощи Украине

В Пентагоне сообщили, как быстро смогут поставить помощь Украине после решения вопроса закона

США могут передать Украине помощь в течение нескольких дней после одобрения Конгрессом и подписания Президентом Байденом, указали в Пентагоне.

Война •   •  2736 просмотра
В Пентагоне сообщили, как быстро смогут поставить помощь Украине после решения вопроса закона

Германия и Великобритания планируют расширить совместные инвестиции в оборону для укрепления военно-промышленной базы Украины

Германия и Великобритания планируют интенсифицировать сотрудничество, включая совместную поддержку украинских вертолетов, вооружение, техническое обслуживание и обучение, с целью укрепления военно-промышленной базы Украины.

Война •   •  2512 просмотра
Германия и Великобритания планируют расширить совместные инвестиции в оборону для укрепления военно-промышленной базы Украины

Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Парламент планирует пересмотреть введение штрафов за нарушение комендантского часа и правил светомаскировки, уменьшив штрафы для граждан, но увеличив штрафы для бизнеса.

Общество •   •  2461 просмотра
Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Обыск является крайним следственным действием: Костин о приказе о стандартах деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций

В Украине каждое пятое уголовное дело в экономическом секторе было закрыто после проверки, а количество обысков и изъятий имущества предприятий уменьшилось за последние три месяца, сообщает Генеральная прокуратура.

политика •   •  2519 просмотра
Обыск является крайним следственным действием: Костин о приказе о стандартах деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев лоббирует принятие законопроекта о борьбе с лудоманией среди военнослужащих и ликвидацию КРАИЛ, что позволит создать новый регулятор деятельности лотерей.

Экономика •   •  12780 просмотра
Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

В Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за миллион гривен

В Днепре женщина пыталась продать своего 2-летнего сына за миллион гривен, потому что он якобы вмешивался в ее личную жизнь, но ее задержали во время передачи ребенка.

Криминал и ЧП •   •  2241 просмотра
В Днепре мать пыталась продать двухлетнего сына за миллион гривен

Папа призвал молиться за охваченную войной Украину и мир на Ближнем Востоке

Папа Франциск призвал паломников молиться за мир в охваченной войной Украине и на Ближнем Востоке, выражая сожаление по поводу гибели молодых солдат и страданий, вызванных конфликтами.

Общество •   •  2832 просмотра
Папа призвал молиться за охваченную войной Украину и мир на Ближнем Востоке

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сольского с должности министра агрополитики

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины после того, как его заподозрили в завладении государственной землей стоимостью 291 млн грн и попытке завладеть еще одной землей стоимостью 190 млн грн.

политика •   •  3681 просмотра
В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сольского с должности министра агрополитики