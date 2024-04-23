Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров вместе с Алексеем Вискубом и Валерией Ионан провел встречу с двухпартийной делегацией конгрессменов и главой Миссии USAID Ukraine Джеймсом Хоупом. Говорили о цифровых антикоррупционных реформах. Об этом сообщили в Минцифре, передает УНН.

При поддержке проекта USAID - TAPAS внедряем цифровые антикоррупционные реформы, в частности, цифровизацию строительной сферы, услуг для моряков, которые уже экономят Украине миллиарды гривен ежегодно. - рассказали в Минцифре.

Детали

В Минцифре отметили, что сейчас цифровые инструменты активно используются и для мониторинга целевого использования средств американских партнеров.

В этом году уже провели опрос в Дії для госслужащих, которые в 2022-2023 годах получали зарплату за счет Direct Budget Support. Сейчас готовимся к запуску следующего этапа опроса, чтобы повышать прозрачность использования бюджетных и донорских средств. - отметили в Минцифре.

На встрече чиновники предметно обсудили проекты, которые финансирует Миссия USAID в Украине по треку цифровизации.

🔸 растаможка авто в действии - что уберет человеческий фактор из процесса определения таможенной стоимости авто. Ожидаем голосования от Парламента.

🔸 еАкциз - который создаст систему оборота алкоголя и табака и внедряем электронные акцизные марки. Недавно разработали технические требования для этой системы.

🔸 еНотариат - цифровизация коснулась и одной из самых консервативных сфер. Уже запустили первый этап масштабного проекта Нота, над которым работали Минюст и Нотариальная палата Украины.

🔸 электронный суд - часть Государственной антикоррупционной программы. Внедрение этой системы поможет минимизировать коррупционные риски и сделать судебную сферу более прозрачной и эффективной. Сейчас проводится функциональная проверка судебной системы.

В Минцифре заверили, что сотрудничество с партнерами по треку цифровизации продолжат и в дальнейшем, чтобы работа правительства стала более прозрачной, и это укрепило доверие союзников к Украине.