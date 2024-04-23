Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
verkhovna-radaВерховная Рада
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  104885 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  136227 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  136498 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  140097 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  119952 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156910 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224399 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  437617 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175548 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131791 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Новости по теме
Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине

Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине

  •  6297 просмотра
Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания

Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания

  •  6203 просмотра
Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

  •  4761 просмотра
США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

  •  6584 просмотра
Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко

Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко

  •  7863 просмотра
Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины

Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины

  •  6327 просмотра
Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам

Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам

  •  7168 просмотра
Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

  •  7666 просмотра
Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

  •  7150 просмотра
Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

  •  9749 просмотра

Популярные

Актеры хитового фильма ужасов "Ведьма из Блэр" требуют справедливой компенсации от компании-дистрибьютора

Актеры хитового фильма ужасов "Ведьма из Блэр" требуют справедливой компенсации от компании-дистрибьютора

  •  62126 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  127593 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

  •  100570 просмотра
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

  •  92688 просмотра
россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

  •  77464 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  127593 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  173546 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  437617 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  356672 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  403562 просмотра

Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине

Министерство цифровой трансформации встретилось с конгрессменами США и USAID, чтобы обсудить цифровые антикоррупционные реформы, включая диджитализацию строительства, услуги для моряков, мониторинг целевого использования средств, а также запуск таких проектов, как растаможка автомобилей в системе "Дія", eAcquis для оборота алкоголя и табака, электронный нотариат и электронный суд для повышения прозрачности и эффективности.

политика •   •  6297 просмотра
Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине

Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пик, а промышленность - максимизировать импорт и использовать альтернативные источники из-за дефицита электроэнергии в системе.

Экономика •   •  6203 просмотра
Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания

Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

В почтовом отправлении из Израиля в Украину, замаскированном под пищевые банки, одесские таможенники обнаружили коллекцию из 2131 монет 85 стран мира, датированных от 1842 до 2020-х годов. В скрытой нумизматической коллекции обнаружены также памятные рубли непризнанного Приднестровья.

Криминал и ЧП •   •  4761 просмотра
Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали

США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, включая транспортные средства, боеприпасы, зенитные и противотанковые боеприпасы и другое оружие для немедленного использования на поле боя.

Война •   •  6584 просмотра
США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters

Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко

Кабинет министров Украины уволил Виталия Половенко с должности заместителя министра обороны и Татьяну Лактионову с должности заместителя председателя Национальной социальной службы.

Война •   •  7863 просмотра
Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко

Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины

Украина привлечет 115 миллионов евро от европейских институтов на восстановление системы здравоохранения и поддержку малого и среднего бизнеса.

Экономика •   •  6327 просмотра
Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины

Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам

Пятерым боевикам, которые штурмовали украинские позиции в Марьинке и Угледаре, Служба безопасности Украины объявила о подозрении, им грозит пожизненное заключение.

Война •   •  7168 просмотра
Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам

Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

Президент Зеленский обсудил потребности Украины в противовоздушной обороне с министром предпринимательства Дании. Киев рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны для Николаевской области.

Война •   •  7666 просмотра
Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

Оккупанты назначают директорами учебных заведений на временно оккупированных территориях неквалифицированный персонал вроде лаборантов и уборщиков из-за нехватки квалифицированных педагогов, желающих работать в них.

Война •   •  7150 просмотра
Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

Законопроект планирует отнести нефть, нефтепродукты и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой акцизного налога, а также включить некоторые растворители к подакцизным товарам со ставкой 245 евро за 1000 литров.

Экономика •   •  9749 просмотра
Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой