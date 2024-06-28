Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов получило официальные письма от местных властей Одесской области с требованием уволить руководство нацпарка "Тузловские лиманы". Среди причин: браконьерство и расточительство, сообщает УНН.

Как уже сообщал УНН, во время войны руководство этого нацпарка тратит более 5,5 млн грн бюджетных средств в год, 97% из которых - это зарплаты 45-ти работникам.

В марте руководство нацпарка не пустило на территорию государственных аудиторов, которые должны были проверить их деятельность, в частности незаконное использование средств бюджета. Аудиторы инициировали уголовное производство.

"Аудиторы должны были проверить информацию, которая поступила в конце прошлого года в депутатском обращении в Южный офис Госаудитслужбы относительно возможного неэффективного или незаконного использования бюджетных средств, выделенных НПП "Тузловские лиманы". О необходимости проведения такой ревизии к государственным аудиторам также обратилось Управление Службы безопасности Украины в Одесской области", - отметили аудиторы.

По факту недопуска к проведению ревизии Южный офис Госаудитслужбы направил сообщение о совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями статьи 3511 Уголовного кодекса Украины в Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Кроме того, в мае полиция обнаружила массовое браконьерство на территории нацпарка - 11 шт притупленных орудий лова рыбы, из которых было выпущено более 100 кг рыбы.

В письмах в министерство, которые есть в распоряжении УНН, акцентируется на том, что руководство НП "Тузловские лиманы" не выполняет своей главной функции - охраны природных ресурсов на вверенной им территории.

Добавим

Почти 10 лет НП "Тузловские лиманы" руководят одни и те же люди, потому что министерство никак не может провести конкурс. С 2017 года исполняющая обязанности директора там Ирина Выхристюк, которая заменила на этом посту Ивана Русева, у которого работала заместителем.

Глава Лиманской территориальной громады, граничащей с нацпарком, Василий Резниченко говорит, что неоднократно обращался в Минэкологии с просьбой направить к ним рабочую группу, чтобы чиновники услышали проблемы простых жителей, связанные с деятельностью нацпарка.

"Я неоднократно предлагал всему руководству и в частности Минэкологии - чтобы они отправили рабочую группу и пообщались с жителями громады, услышали наше мнение. Не о национальном парке, а о его руководстве. Это многолетняя война - уже все устали от этого - постоянные суды, постоянные споры, стычки", - говорит председатель громады.

В последней своей декларации за 2023 год и.о. директора Выхристюк отмечает, что не имеет ни недвижимости, ни авто - ничего, кроме единственной зарплаты в почти 305 тыс. грн в год. Хотя вряд ли такая информация об отсутствии жилья может соответствовать действительности, если человек официально не зарегистрирован как бездомный. Также известно, что в 2012 году она безуспешно баллотировалась в Верховную Раду от блока "Наша Украина - Народная Самооборона". На своей странице в Facebook Выхристюк размещает критические сообщения, адресованные партии Президента.