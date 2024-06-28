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У Міндовкілля направили листи з вимогою звільнити керівництво нацпарку "Тузлівські лимани" - через браконьєрство та марнотратство

Київ • УНН

 • 14192 перегляди

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів отримало офіційні листи від місцевої влади Одеської області з вимогою звільнити керівництво Національного парку "Тузловські лимани" через звинувачення у браконьєрстві, марнотратстві та нецільовому використанні бюджетних коштів.

У Міндовкілля направили листи з вимогою звільнити керівництво нацпарку "Тузлівські лимани" - через браконьєрство та марнотратство

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів отримало офіційні листи від місцевої влади Одещини з вимогою звільнити керівництво нацпарку "Тузлівські лимани". Серед причин: браконьєрство та марнотратство, повідомляє УНН.

Як вже повідомляв УНН, під час війни керівництво цього нацпарку витрачає понад 5,5 млн грн бюджетних коштів на рік, 97% з яких - це зарплати 45- ти працівникам.

У березні керівництво нацпарку не пустило на територію державних аудиторів, які мали перевірити їх діяльність, зокрема незаконне використання коштів бюджету. Аудитори ініціювали кримінальне провадження.

"Аудитори мали перевірити інформацію, яка надійшла наприкінці минулого року в депутатському зверненні до Південного офісу Держаудитслужби щодо можливого неефективного чи незаконного використання бюджетних коштів, виділених НПП "Тузловські лимани. Щодо потреби проведення такої ревізії до державних аудиторів також звернулася Управління Служби безпеки України в Одеській області", - зазначили аудитори.

За фактом недопуску до проведення ревізії Південний офіс Держаудитслужби надіслав повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог статті 3511 Кримінального кодексу України до Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Окрім того, у травні поліція виявила масове браконьєрство на території нацпарку - 11 шт притуплених знарядь вилову риби, з яких було випущено понад 100 кг риби.

В листах до міністерства, які є у розпорядженні УНН, акцентується на тому, що керівництво НП "Тузлівські лимани" не виконує своєї головної функції - охорону природних ресурсів на ввіреній їм території.

Додамо

Майже 10 років НП "Тузлівські лимани" керують одні й ті самі люди, бо міністерство ніяк не може провести конкурс. З 2017 року виконуюча обовʼязки директора там Ірина Вихристюк, яка замінила на цій посаді Івана Русєва, у якого працювала заступником.

Голова Лиманської територіальної громади, що межує з нацпарком, Василь Резніченко каже, що неодноразово звертався до Мінекології з проханням направити до них робочу групу, аби можновладці почули проблеми простих жителів, повʼязані з діяльністю нацпарку.

"Я неодноразово пропонував всьому керівництву і зокрема Мінекології – щоб вони відрядили робочу групу і поспілкувалися з жителями громади, почули нашу думку. Не про національний парк, а про його керівництво. Це багаторічна війна - вже всі стомилися від цього - постійні суди, постійні суперечки, сутички", - каже голова громади.

В останній своїй декларації за 2023 рік в.о. директора Вихристюк зазначає, що не має ані нерухомості, ані авто - нічого, окрім єдиної зарплати в майже 305 тис. грн на рік. Хоча навряд чи така інформація про відсутність житла може відповідати дійсності, якщо людина офіційно не зареєстрована як безхатько. Також відомо, що у 2012 році вона безуспішно балотувалася до Верховної Ради від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона". На своїй сторінці у Facebook Вихристюк розміщує критичні дописи, які адресовані партії Президента. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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