В Минобороны заверили, что данные военных не хранятся в системе "Армия+"

Данные военных не хранятся в системе приложения "Армия+". В случае захвата телефона врагом, администратор системы может заблокировать учетную запись. Об этом сообщил начальник управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Данные военных не хранятся в системе "Армия+". Они подтягиваются из других реестров. То есть из реестра "Оберіг" или из банка. Мы их не храним в системе, соответственно выката этих персональных данных не может быть. Если ваш девайс захватил враг, администратор системы может заблокировать вашу учетную запись и любые данные, которые на тот момент будут в "Армии+", они все удалятся", - рассказал Берестовой.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что Минобороны подключили абсолютно все государственные команды, которые занимаются защитой цифровых инструментов.

"С точки зрения безопасности, на данном этапе мы подключили абсолютно все государственные команды, которые занимаются защитой наших цифровых инструментов, мы сейчас находимся в активном, постоянном мониторинге, развитии этой части нашего продукта", - сказала Черногоренко.

Руководитель проекта "Армия+" Роман Завгородний отметил, что безопасность это всегда динамика.

"Нужно понимать, что безопасность никогда не статична, это всегда динамика. Если кто-то скажет: мы безопасное приложение - это неправда (взломать можно все - ред.) - это вопрос времени и подходов. Поэтому это всегда динамическая работа и она у нас построена динамично, мы никогда не останавливаемся и мы не скажем, что защищены на 100%, это будет неправда", - сказал Завгородний.

Дополнение

Сегодня, 8-го августа начинает свою работу новое приложение для военнослужащих "Армия+", которое облегчит работу в Вооруженных сил Украины.

Приложение Армия+ доступно в App Store и Google Play.

В приложении "Армия+" доступны 11 видов рапортов и уникальный ID для военных.