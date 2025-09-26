В Минобороны Венгрии отрицают нарушение воздушного пространства Украины своими дронами

Министерство обороны Венгрии утверждает, что венгерские дроны не нарушали воздушное пространство Украины, о чем сегодня заявил Президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.

Венгерская армия не осуществляла и не получала приказов о якобы полете дрона на венгерско-украинской границе, о котором сообщали СМИ. Мы также не получали информации о таком случае от украинской стороны, хотя мы находимся с ними в постоянном контакте