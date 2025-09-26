В Минобороны Венгрии отрицают нарушение воздушного пространства Украины своими дронами
Киев • УНН
Министерство обороны Венгрии опровергает заявления Президента Зеленского о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими дронами. Ведомство утверждает, что не получало информации о таких случаях от украинской стороны.
Министерство обороны Венгрии утверждает, что венгерские дроны не нарушали воздушное пространство Украины, о чем сегодня заявил Президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.
Венгерская армия не осуществляла и не получала приказов о якобы полете дрона на венгерско-украинской границе, о котором сообщали СМИ. Мы также не получали информации о таком случае от украинской стороны, хотя мы находимся с ними в постоянном контакте
В ведомстве также добавили, что в стране до середины октября продолжаются военные учения Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО.
Об учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии.
Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.
