У Міноборони Угорщини заперечують порушення повітряного простору України своїми дронами

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 17361 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 31408 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 16976 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 17579 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 20774 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21164 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 34889 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 39394 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 43582 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28844 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.6м/с
72%
763мм
Популярнi новини
Повідомлення про масову розсилку повісток у Молдові є фейком - ЦПД26 вересня, 10:49 • 7094 перегляди
Кабмін затвердив нові правила продажу авто: що зміниться для покупців Photo26 вересня, 10:52 • 11310 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський26 вересня, 11:16 • 15438 перегляди
Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі26 вересня, 11:19 • 19775 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 25179 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 31407 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 25245 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 34889 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 39394 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 43582 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Метте Фредеріксен
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Данія
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo14:33 • 17361 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 26904 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 32687 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 35514 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 43311 перегляди
Актуальне
Північний потік
Су-34
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

У Міноборони Угорщини заперечують порушення повітряного простору України своїми дронами

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Міністерство оборони Угорщини спростовує заяви Президента Зеленського про порушення повітряного простору України угорськими дронами. Відомство стверджує, що не отримувало інформації про такі випадки від української сторони.

У Міноборони Угорщини заперечують порушення повітряного простору України своїми дронами

Міністерство оборони Угорщини стверджує, що угорські дрони не порушували повітряний простір України, про що сьогодні заявив Президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Telex, пише УНН.

Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в постійному контакті 

- заявили у Міноборони Угорщини.

У відомстві також додали, що в країні до середини жовтня тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 в межах НАТО.

Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники по НАТО, але й українська сторона 

- додали в угорському Міноборони.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини.

Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.

"Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту", - повідомив глава держави.

Павло Зінченко

Новини Світу
Державний кордон України
НАТО
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна