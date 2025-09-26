У Міноборони Угорщини заперечують порушення повітряного простору України своїми дронами

Міністерство оборони Угорщини стверджує, що угорські дрони не порушували повітряний простір України, про що сьогодні заявив Президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Telex, пише УНН.

Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в постійному контакті