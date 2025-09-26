У Міноборони Угорщини заперечують порушення повітряного простору України своїми дронами
Київ • УНН
Міністерство оборони Угорщини спростовує заяви Президента Зеленського про порушення повітряного простору України угорськими дронами. Відомство стверджує, що не отримувало інформації про такі випадки від української сторони.
Міністерство оборони Угорщини стверджує, що угорські дрони не порушували повітряний простір України, про що сьогодні заявив Президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Telex, пише УНН.
Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в постійному контакті
У відомстві також додали, що в країні до середини жовтня тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 в межах НАТО.
Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники по НАТО, але й українська сторона
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини.
Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
