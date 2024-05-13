В минобороны рф утверждают о якобы сбитии 4 БПЛА над белгородской областью, губернатор говорит о повреждении

министерство обороны рф утверждает о якобы уничтожении сегодня в обед силами ПВО 4 украинских беспилотников над территорией белгородской области. А губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил, что белгород подвергся удару двумя беспилотниками, один из которых упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией, передает УНН.

Детали

Как сообщил гладков, сегодня белгород подвергся атаке якобы двух украинских БпЛА.

"Один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией. В результате взрыва никто не пострадал, обломками посечено 8 легковых автомобилей. Второй беспилотник упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом. Пострадавших нет. Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания", - сообщил гладков.

Он отметил, что на месте работают оперативные службы.

В то же время, в минобороны рф заявили об уничтожении сегодня в обед силами ПВО 4 беспилотников над территорией белгородской области.

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