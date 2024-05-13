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У міноборони рф стверджують про нібито збиття 4 БПЛА над бєлгородською областю, губернатор каже про пошкодження

У міноборони рф стверджують про нібито збиття 4 БПЛА над бєлгородською областю, губернатор каже про пошкодження

Київ • УНН

 • 19198 перегляди

В мо рф стверджують, що її сили протиповітряної оборони збили нібито 4 українські безпілотники над бєлгородською областю. Однак губернатор області каже, що один з БПЛА впав на парковці, пошкодивши 8 автомобілів, ще один - біля житлового будинку без детонації.

міністерство оборони рф стверджує про нібито знищення сьогодні в обід силами ППО чотирьох українських безпілотників над територією бєлгородської області. А губернатор бєлгородської області вячеслав гладков заявив, що бєлгород зазнав удару двома безпілотниками, один з яких впав на територію паркування комерційного підприємства із подальшою детонацією, передає УНН.

Деталі

Як повідомив гладков,  сьогодні бєлгород зазнав атаки нібито двох українських БпЛА.

"Один безпілотник впав на територію паркування комерційного підприємства із подальшою детонацією. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, уламками посічено 8 легкових автомобілів. Другий безпілотник упав без детонації поряд із багатоквартирним житловим будинком. Постраждалих немає. Вибухотехніки та оперативні служби вивезли БПЛА для знешкодження", - повідомив гладков.

Він зазначив, що на місці працюють оперативні служби.

Водночас, у міноборони рф заявили про знищення сьогодні в обід силами ППО чотирьох безпілотників над територією бєлгородської області.

В росії заявили про нічну атаку на три області та Крим: що відомо13.05.24, 09:33 • 23445 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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