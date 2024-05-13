У міноборони рф стверджують про нібито збиття 4 БПЛА над бєлгородською областю, губернатор каже про пошкодження
Київ • УНН
В мо рф стверджують, що її сили протиповітряної оборони збили нібито 4 українські безпілотники над бєлгородською областю. Однак губернатор області каже, що один з БПЛА впав на парковці, пошкодивши 8 автомобілів, ще один - біля житлового будинку без детонації.
міністерство оборони рф стверджує про нібито знищення сьогодні в обід силами ППО чотирьох українських безпілотників над територією бєлгородської області. А губернатор бєлгородської області вячеслав гладков заявив, що бєлгород зазнав удару двома безпілотниками, один з яких впав на територію паркування комерційного підприємства із подальшою детонацією, передає УНН.
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Як повідомив гладков, сьогодні бєлгород зазнав атаки нібито двох українських БпЛА.
"Один безпілотник впав на територію паркування комерційного підприємства із подальшою детонацією. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, уламками посічено 8 легкових автомобілів. Другий безпілотник упав без детонації поряд із багатоквартирним житловим будинком. Постраждалих немає. Вибухотехніки та оперативні служби вивезли БПЛА для знешкодження", - повідомив гладков.
Він зазначив, що на місці працюють оперативні служби.
Водночас, у міноборони рф заявили про знищення сьогодні в обід силами ППО чотирьох безпілотників над територією бєлгородської області.
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