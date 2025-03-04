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В Минобороны рассказали о особенностях образцов термобелья для защитников и защитниц

Киев • УНН

 • 15039 просмотра

Министерство обороны утвердило новые спецификации термобелья для военнослужащих в демисезонном и зимнем вариантах. Закуплено мужских комплектов на 890 млн грн, планируется закупка женских образцов.

В Минобороны рассказали о особенностях образцов термобелья для защитников и защитниц

Министерство обороны продолжает работать над усовершенствованием одежды для военных. Одно из важных направлений — разработка нательного термобелья с повышенным комфортом, эффективной защитой от холода и улучшенной износостойкостью. Об этом сообщает пресс-служба МОУ, пишет УНН.

Если новые спецификации мужского нательного белья были утверждены еще в феврале 2024 года, то такое белье для защитниц - только в начале 2025 года

- говорится в сообщении.

Для мужского и женского нательного белья были утверждены такие спецификации:

  • Демисезонное белье;
    • Белье для холодной погоды.

      Оба вида белья доступны в трех цветах: Coyote, Olive Green и Black, а также включают размеры от XS до 3XL.

      Всего за 2024 и 2025 годы закупочная агенция Минобороны ДОТ закупила мужского термобелья по новым спецификациям на сумму более 890 млн грн. В планах начать закупку и женских образцов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить условия для наших военных. Новое белье удобное, износостойкое, обеспечивает надлежащий уровень теплоизоляции и влагоотведения,

      - отмечает директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский

      Демисезонное белье: комфорт и функциональность

      Новое демисезонное белье должно изготавливаться из трикотажного полотна, которое сочетает 95% хлопка и 5% эластана. Благодаря специальному плетению кулирная гладь белья обеспечивает:

      • Эффективное отведение влаги – сохранение сухости во время активности;
        • Эластичность – для удобных движений;
          • Гипоаллергенность – безопасность для кожи;

            Защита от холода – оптимальная теплоизоляция для комфортного ношения в прохладную погоду.

            Комплект демисезонного белья состоит из рубашки и кальсонов.
            Комплект демисезонного белья состоит из рубашки и кальсонов.

            Белье для холодной погоды

            Для белья используется специальное трикотажное полотно с начесом, изготовленное из специального плетения джерси. Основные компоненты (93% полиэстера и 7% эластана) обеспечивают прочность и комфорт.

            Ключевые свойства белья:

            • Отведение влаги – для поддержания сухости;
              • Высокая износостойкость – стойкость к пиллингу и потере цвета;
                • Воздухопроницаемость – соответствует ДСТУ ISO 9237:2003;
                  • Эластичность и комфорт – благодаря специальному трикотажному плетению;
                    • Гипоаллергенность – повышенная безопасность для кожи.

                      Комплект белья состоит из зимней рубашки и кальсонов, а также упаковочного мешка для хранения и стирки.

                      Особенности дизайна и инновации в производстве

                      Обновленное белье имеет анатомический крой, плоские швы для удобства ношения, а также длинные рукава с манжетами для сохранения тепла. Инновационные многослойные ткани обеспечивают оптимальную терморегуляцию, а современные технологии плетения повышают износостойкость и способствуют быстрому отведению влаги.

                      Эти изменения обеспечат надежную защиту и долговечность нательного белья, что станет важным элементом одежды как для повседневного ношения, так и для работы в экстремальных условиях

                      Минобороны вводит новую модель поставки питания для ВСУ29.01.25, 13:12 • 28883 просмотра

                      Ольга Розгон

                      Ольга Розгон

                      ОбществоВойна
                      Министерство обороны Украины
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