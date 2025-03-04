В Минобороны рассказали о особенностях образцов термобелья для защитников и защитниц

Министерство обороны продолжает работать над усовершенствованием одежды для военных. Одно из важных направлений — разработка нательного термобелья с повышенным комфортом, эффективной защитой от холода и улучшенной износостойкостью. Об этом сообщает пресс-служба МОУ, пишет УНН.

Если новые спецификации мужского нательного белья были утверждены еще в феврале 2024 года, то такое белье для защитниц - только в начале 2025 года

Для мужского и женского нательного белья были утверждены такие спецификации:

Оба вида белья доступны в трех цветах: Coyote, Olive Green и Black, а также включают размеры от XS до 3XL.

Всего за 2024 и 2025 годы закупочная агенция Минобороны ДОТ закупила мужского термобелья по новым спецификациям на сумму более 890 млн грн. В планах начать закупку и женских образцов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить условия для наших военных. Новое белье удобное, износостойкое, обеспечивает надлежащий уровень теплоизоляции и влагоотведения,

Демисезонное белье: комфорт и функциональность

Новое демисезонное белье должно изготавливаться из трикотажного полотна, которое сочетает 95% хлопка и 5% эластана. Благодаря специальному плетению кулирная гладь белья обеспечивает:

Защита от холода – оптимальная теплоизоляция для комфортного ношения в прохладную погоду.

Комплект демисезонного белья состоит из рубашки и кальсонов.

Белье для холодной погоды

Для белья используется специальное трикотажное полотно с начесом, изготовленное из специального плетения джерси. Основные компоненты (93% полиэстера и 7% эластана) обеспечивают прочность и комфорт.

Ключевые свойства белья:

Комплект белья состоит из зимней рубашки и кальсонов, а также упаковочного мешка для хранения и стирки.

Особенности дизайна и инновации в производстве

Обновленное белье имеет анатомический крой, плоские швы для удобства ношения, а также длинные рукава с манжетами для сохранения тепла. Инновационные многослойные ткани обеспечивают оптимальную терморегуляцию, а современные технологии плетения повышают износостойкость и способствуют быстрому отведению влаги.