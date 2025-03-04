В Минобороны рассказали о особенностях образцов термобелья для защитников и защитниц
Киев • УНН
Министерство обороны утвердило новые спецификации термобелья для военнослужащих в демисезонном и зимнем вариантах. Закуплено мужских комплектов на 890 млн грн, планируется закупка женских образцов.
Министерство обороны продолжает работать над усовершенствованием одежды для военных. Одно из важных направлений — разработка нательного термобелья с повышенным комфортом, эффективной защитой от холода и улучшенной износостойкостью. Об этом сообщает пресс-служба МОУ, пишет УНН.
Если новые спецификации мужского нательного белья были утверждены еще в феврале 2024 года, то такое белье для защитниц - только в начале 2025 года
Для мужского и женского нательного белья были утверждены такие спецификации:
- Демисезонное белье;
- Белье для холодной погоды.
Оба вида белья доступны в трех цветах: Coyote, Olive Green и Black, а также включают размеры от XS до 3XL.
Всего за 2024 и 2025 годы закупочная агенция Минобороны ДОТ закупила мужского термобелья по новым спецификациям на сумму более 890 млн грн. В планах начать закупку и женских образцов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить условия для наших военных. Новое белье удобное, износостойкое, обеспечивает надлежащий уровень теплоизоляции и влагоотведения,
Демисезонное белье: комфорт и функциональность
Новое демисезонное белье должно изготавливаться из трикотажного полотна, которое сочетает 95% хлопка и 5% эластана. Благодаря специальному плетению кулирная гладь белья обеспечивает:
- Эффективное отведение влаги – сохранение сухости во время активности;
- Эластичность – для удобных движений;
- Гипоаллергенность – безопасность для кожи;
Защита от холода – оптимальная теплоизоляция для комфортного ношения в прохладную погоду.
Белье для холодной погоды
Для белья используется специальное трикотажное полотно с начесом, изготовленное из специального плетения джерси. Основные компоненты (93% полиэстера и 7% эластана) обеспечивают прочность и комфорт.
Ключевые свойства белья:
- Отведение влаги – для поддержания сухости;
- Высокая износостойкость – стойкость к пиллингу и потере цвета;
- Воздухопроницаемость – соответствует ДСТУ ISO 9237:2003;
- Эластичность и комфорт – благодаря специальному трикотажному плетению;
- Гипоаллергенность – повышенная безопасность для кожи.
Комплект белья состоит из зимней рубашки и кальсонов, а также упаковочного мешка для хранения и стирки.
Особенности дизайна и инновации в производстве
Обновленное белье имеет анатомический крой, плоские швы для удобства ношения, а также длинные рукава с манжетами для сохранения тепла. Инновационные многослойные ткани обеспечивают оптимальную терморегуляцию, а современные технологии плетения повышают износостойкость и способствуют быстрому отведению влаги.
Минобороны вводит новую модель поставки питания для ВСУ29.01.25, 13:12 • 28883 просмотра