У Міноборони розповіли про особливості зразків термобілизни для захисників і захисниць
Київ • УНН
Міноборони затвердило нові специфікації термобілизни для військових у демісезонному та зимовому варіантах. Закуплено чоловічих комплектів на 890 млн грн, планується закупівля жіночих зразків.
Міноборони продовжує працювати над удосконаленням одягу для військових. Один з важливих напрямів — розробка натільної термобілизни з підвищеним комфортом, ефективним захистом від холоду та покращеною зносостійкістю. Про це повідомляє пресслужба МОУ, пише УНН.
Якщо нові специфікації чоловічої натільної білизни було затверджено ще у лютому 2024 року, то така білизна для захисниць - лише на початку 2025 року
Для чоловічої та жіночої натільної білизни були затверджені такі специфікації:
- Демісезонна білизна;
- Білизна для холодної погоди.
Обидва види білизни доступні в трьох кольорах: Coyote, Olive Green та Black, а також включають розміри від XS до 3XL.
Загалом за 2024 та 2025 роки закупівельна агенція Міноборони ДОТ закупила чоловічої термобілизни за новими специфікаціями на суму понад 890 млн грн. У планах розпочати закупівлю і жіночих зразків. Ми постійно працюємо над тим, щоб покращити умови для наших військових. Нова білизна зручна, зносостійка, забезпечує належний рівень теплоізоляції та вологовідведення,
Демісезонна білизна: комфорт і функціональність
Нова демісезонна білизна має виготовлятися з трикотажного полотна, що поєднує 95% бавовни та 5% еластану. Завдяки спеціальному плетінню кулірна гладь білизна забезпечує:
- Ефективне відведення вологи – збереження сухості під час активностіЕластичність – для зручних рухів;
- Гіпоалергенність – безпечність для шкіри;
- Захист від холоду – оптимальна теплоізоляція для комфортного носіння прохолодну погоду.
Комплект демісезонної білизни складається із сорочки та кальсонів.
Білизна для холодної погоди
Для білизни використовується спеціальне трикотажне полотно з начосом, виготовлене зі спеціального плетіння джерсі. Основні компоненти (93% поліестеру і 7% еластану) забезпечують міцність і комфорт.
Ключові властивості білизни:
- Відведення вологи – для підтримки сухості;
- Висока зносостійкість – стійкість до пілінгу та втрати кольору;
- Повітропроникність – відповідає ДСТУ ISO 9237:2003;
- Еластичність та комфорт – завдяки спеціальному трикотажному плетінню;
- Гіпоалергенність – підвищена безпека для шкіри.
Комплект білизни складається з зимової сорочки та кальсонів, а також пакувального мішка для зберігання та прання.
Особливості дизайну та інновації у виробництві
Оновлена білизна має анатомічний крій, плоскі шви для зручності носіння, а також довгі рукави з манжетами для збереження тепла. Інноваційні багатошарові тканини забезпечують оптимальну терморегуляцію, а сучасні технології плетіння підвищують зносостійкість і сприяють швидкому відведенню вологи.
Ці зміни забезпечать надійний захист та довговічність натільної білизни, що стане важливим елементом одягу як для повсякденного носіння, так і для роботи в екстремальних умовах
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