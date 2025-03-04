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У Міноборони розповіли про особливості зразків термобілизни для захисників і захисниць

Київ • УНН

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Міноборони затвердило нові специфікації термобілизни для військових у демісезонному та зимовому варіантах. Закуплено чоловічих комплектів на 890 млн грн, планується закупівля жіночих зразків.

У Міноборони розповіли про особливості зразків термобілизни для захисників і захисниць

Міноборони продовжує працювати над удосконаленням одягу для військових. Один з важливих напрямів — розробка натільної термобілизни з підвищеним комфортом, ефективним захистом від холоду та покращеною зносостійкістю. Про це повідомляє пресслужба МОУ, пише УНН.

Якщо нові специфікації чоловічої натільної білизни було затверджено ще у лютому 2024 року, то така білизна для захисниць - лише на початку 2025 року

- йдеться у повідомленні.

Для чоловічої та жіночої натільної білизни були затверджені такі специфікації:

  • Демісезонна білизна;
    • Білизна для холодної погоди.

      Обидва види білизни доступні в трьох кольорах: Coyote, Olive Green та Black, а також включають розміри від XS до 3XL.

      Загалом за 2024 та 2025 роки закупівельна агенція Міноборони ДОТ закупила чоловічої термобілизни за новими специфікаціями на суму понад 890 млн грн. У планах розпочати закупівлю і жіночих зразків. Ми постійно працюємо над тим, щоб покращити умови для наших військових. Нова білизна зручна, зносостійка, забезпечує належний рівень теплоізоляції та вологовідведення,

      - зазначає директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський

      Демісезонна білизна: комфорт і функціональність

      Нова демісезонна білизна має виготовлятися з трикотажного полотна, що поєднує 95% бавовни та 5% еластану. Завдяки спеціальному плетінню кулірна гладь білизна забезпечує:

      • Ефективне відведення вологи – збереження сухості під час активностіЕластичність – для зручних рухів;
        • Гіпоалергенність – безпечність для шкіри;
          • Захист від холоду – оптимальна теплоізоляція для комфортного носіння прохолодну погоду.

            Комплект демісезонної білизни складається із сорочки та кальсонів.

            Білизна для холодної погоди

            Для білизни використовується спеціальне трикотажне полотно з начосом, виготовлене зі спеціального плетіння джерсі. Основні компоненти (93% поліестеру і 7% еластану) забезпечують міцність і комфорт.

            Ключові властивості білизни:

            • Відведення вологи – для підтримки сухості;
              • Висока зносостійкість – стійкість до пілінгу та втрати кольору;
                • Повітропроникність – відповідає ДСТУ ISO 9237:2003;
                  • Еластичність та комфорт – завдяки спеціальному трикотажному плетінню;
                    • Гіпоалергенність – підвищена безпека для шкіри.

                      Комплект білизни складається з зимової сорочки та кальсонів, а також пакувального мішка для зберігання та прання.

                      Особливості дизайну та інновації у виробництві

                      Оновлена білизна має анатомічний крій, плоскі шви для зручності носіння, а також довгі рукави з манжетами для збереження тепла. Інноваційні багатошарові тканини забезпечують оптимальну терморегуляцію, а сучасні технології плетіння підвищують зносостійкість і сприяють швидкому відведенню вологи.

                      Ці зміни забезпечать надійний захист та довговічність натільної білизни, що стане важливим елементом одягу як для повсякденного носіння, так і для роботи в екстремальних умовах

                      - додали в МОУ.

                      Міноборони запроваджує нову модель постачання харчування для ЗСУ29.01.25, 13:12 • 28888 переглядiв

                      Ольга Розгон

                      Ольга Розгон

                      СуспільствоВійна
                      Міністерство оборони України
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