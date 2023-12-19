В Минобороны объявили тендер на более тысячи пикапов для ВСУ
Министерство обороны Украины закупает 1016 полноприводных внедорожников для Вооруженных сил, тендерный процесс заканчивается 27 декабря, а поставка должна состояться до 15 марта 2024 года. Бюджет составляет примерно 1,75 миллиарда гривен.
Зеленский отказался рассказать детали о наступательных и оборонительных действиях Украины в 2024 году
Президент Украины Зеленский отказался раскрывать детали военных действий Украины в 2024 году, ссылаясь на трудности, связанные с публичным обсуждением их стратегических целей.
Обмен пленными замедлился, но трек скоро откроется, идет работа над новым обменом - Зеленский
Зеленский сообщил, что обмен пленными с Россией задерживается, но вскоре ожидается прогресс, а также продолжаются усилия, направленные на возвращение многих украинских солдат.
В Кропивницком прогремели взрывы: в ОГА призвали горожан сохранять спокойствие
В Кропивницком произошли взрывы; власти призывают к спокойствию, поскольку полиция и экстренные службы реагируют на происшествия. До инцидента в городе не объявляли воздушную тревогу.
Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин
Президент Украины Зеленский объявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин, но рассматривает возможность снижения призывного возраста для мужчин до 25 лет, если это будет оправдано.
Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным
Президент Зеленский заявил, что имеет рабочие отношения с главнокомандующим Залужным и ждет от него решительных действий по мобилизации и результатов на поле боя, но не прокомментировал возможное увольнение.
На Хмельнитчине во время пожара травмувалсь трое людей, среди них дети
В Хмельницком спасатели спасли мужчину и двух детей от пожара в доме, который произошел, вероятно, из-за короткого замыкания электросети. Пожар был быстро ликвидирован, а пострадавшим оказана медицинская помощь.
Отсутствие контроля неба Украины имело влияние на южную операцию 2023 года - Зеленский
Президент Украины Зеленский заявил, что неспособность контролировать небо повлияла на южную операцию в 2023 году, отметив потребность в поддержке и боеприпасах. Министр иностранных дел Кулеба подтвердил, что политические решения о приобретении истребителей F-16 приняты, осталось провести техническую подготовку и обучение.
Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а какие-то "частичные предложения" - бред
По словам Президента, если часть Украины будет в НАТО, то российский диктатор путин начнет войну с НАТО.
"Если одна страна не поддержит, найдутся другие инструменты": Зеленский о пакете на 50 млрд от ЕС
Зеленский уверен, что Украина получит пакет помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро, заявив, что существуют альтернативные меры, если какая-либо страна выступит против этого. Он также надеется на дальнейшую поддержку со стороны США.