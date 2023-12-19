В Минобороны объявили тендер на более тысячи пикапов для ВСУ

Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны объявило тендер на закупку внедорожников для Вооруженных Сил Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны передает УНН.

Детали

В общем приобретут 1016 автомобилей. Они должны быть полноприводными, с грузоподъемностью не менее 800 килограммов и клиренсом не менее 180 миллиметров.

В ведомстве отмечают, что государство впервые проводит такую массовую закупку внедорожников.

Минобороны упростило списание аптечек в войске

Отмечается, что ожидаемую стоимость формировали на основании коммерческих предложений трех официальных дистрибьюторов. Она составляет 1 749 865 263,28 гривны за партию в 1016 авто и включает стоимость некоторого дополнительного оборудования (лебедка и прицепное устройство).

Ожидаемая стоимость одного автомобиля, который соответствует параметрам, может составлять не более 1,7 млн грн, а проведение открытого тендера обеспечит получение наиболее выгодных предложений. - заявили в Минобороны.

Дополнение

Подавать предложения участники смогут до 27 декабря. Далее будет продолжаться рассмотрение и определение победителя. До 15 марта 2024 года автомобили типа Pick-Up поставят в войска.

Таким образом на выполнение этого заказа у победителя тендера будет 2,5 месяца. Конечный расчет с компанией-поставщиком будет осуществлен лишь после завершения доставки машин.

Напомним,

Заместитель министра Дмитрий Клименков пояснил, что Министерство обороны Украины ввело новую систему закупок по стандартам НАТО, отойдя от постсоветской модели для улучшения планирования и эффективности.