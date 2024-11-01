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В Минэнерго сообщили, хватит ли газа для прохождения отопительного сезона

В Минэнерго сообщили, хватит ли газа для прохождения отопительного сезона

Киев  •  УНН

10:41 • 9898 просмотра

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Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что Украине хватит газа на отопительный сезон, даже при увеличении потребления. Сформированы достаточные запасы горюче-смазочных материалов, единственным риском остаются российские обстрелы.

Украине хватит газа для прохождения отопительного сезона. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Нам хватит газа для прохождения отопительного сезона. Более того, нам хватит газа с учетом увеличения потребления газа на объектах генерации

- сказал Галущенко.

Дополнение

В Минэнерго сообщают, что Украина сформировала достаточные запасы горюче-смазочных материалов для прохождения осенне-зимнего периода.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что только российские обстрелы могут дестабилизировать энергосистему. Он также прогнозирует покрытие спроса даже при увеличении потребления электроэнергии при похолоданиях.

Отопительный сезон в Украине: какая ситуация по регионам1 ноября 2024, 10:32 • 7931 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина