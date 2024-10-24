В Міненерго назвали єдиний ризик, який може дестабілізувати енергосистему

Лише російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури є ризиком, який може дестабілізувати енергосистему. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Варто зазначити, що саме довгострокове системне зниження температури впливає на збільшене споживання й дійсно ми бачимо, що вже поступово збільшується споживання електроенергії. Проте на сьогодні система є стабільною, працює стабільно і може покривати всі фактично потреби. В той час лише обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури є тим ризиком, який може дестабілізувати енергосистему. Ми розуміємо, що ворог має на меті продовжувати обстріли, його мета досягнення повного блекауту