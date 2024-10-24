В Міненерго назвали єдиний ризик, який може дестабілізувати енергосистему
Київ • УНН
Заступник міністра енергетики заявив, що лише російські обстріли можуть дестабілізувати енергосистему. Незважаючи на зростання споживання через похолодання, система працює стабільно та готова до зими.
Лише російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури є ризиком, який може дестабілізувати енергосистему. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Варто зазначити, що саме довгострокове системне зниження температури впливає на збільшене споживання й дійсно ми бачимо, що вже поступово збільшується споживання електроенергії. Проте на сьогодні система є стабільною, працює стабільно і може покривати всі фактично потреби. В той час лише обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури є тим ризиком, який може дестабілізувати енергосистему. Ми розуміємо, що ворог має на меті продовжувати обстріли, його мета досягнення повного блекауту
Тому за його словами на сьогодні активно йде робота з міжнародними партнерами щодо залучення та збільшення ППО.
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Колісник зазначив, що також на сьогодні проводяться заходи для отримання всього необхідного обладнання для аварійно-ремонтних бригад, для формування необхідних запасів, для формування фізичного захисту, для того, щоб ремонтна кампанія проходила своєчасно й повною мірою.
Окрім того, Колісник прогнозує покриття попиту навіть при збільшенні споживання електроенергії при похолоданнях.
Ми бачимо, що проведена ремонтна кампанія з відновлення генеруючого обладнання, передачі електричної енергії. Це дає нам можливість прогнозувати покриття попиту навіть при збільшенні споживання, при похолоданнях
Доповнення
13 жовтня Колісник повідомляв, що найближчі заморозки не призведуть до відключень світла.
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