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В Міненерго назвали єдиний ризик, який може дестабілізувати енергосистему

Київ • УНН

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Заступник міністра енергетики заявив, що лише російські обстріли можуть дестабілізувати енергосистему. Незважаючи на зростання споживання через похолодання, система працює стабільно та готова до зими.

В Міненерго назвали єдиний ризик, який може дестабілізувати енергосистему

Лише російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури є ризиком, який може дестабілізувати енергосистему. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Варто зазначити, що саме довгострокове системне зниження температури впливає на збільшене споживання й дійсно ми бачимо, що вже поступово збільшується споживання електроенергії. Проте на сьогодні система є стабільною, працює стабільно і може покривати всі фактично потреби. В той час лише обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури є тим ризиком, який може дестабілізувати енергосистему. Ми розуміємо, що ворог має на меті продовжувати обстріли, його мета досягнення повного блекауту

- сказав Колісник.

Тому за його словами на  сьогодні активно йде робота з міжнародними партнерами щодо залучення та збільшення ППО.

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Колісник зазначив, що також на сьогодні проводяться заходи для отримання всього необхідного обладнання для аварійно-ремонтних бригад, для формування необхідних запасів, для формування фізичного захисту, для того, щоб ремонтна кампанія проходила своєчасно й повною мірою.

 Окрім того, Колісник прогнозує покриття попиту навіть при збільшенні споживання електроенергії при похолоданнях.

Ми бачимо, що проведена ремонтна кампанія з відновлення генеруючого обладнання, передачі електричної енергії. Це дає нам можливість прогнозувати покриття попиту навіть при збільшенні споживання, при похолоданнях

- заявив Колісник.

Доповнення

13 жовтня Колісник повідомляв, що найближчі заморозки не призведуть до відключень світла.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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