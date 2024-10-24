В Минэнерго назвали единственный риск, который может дестабилизировать энергосистему

Только российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры являются риском, который может дестабилизировать энергосистему. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Стоит отметить, что именно долгосрочное системное снижение температуры влияет на увеличенное потребление и действительно мы видим, что уже постепенно увеличивается потребление электроэнергии. Однако на сегодня система является стабильной, работает стабильно и может покрывать все фактически потребности. В то время только обстрелы объектов энергетической инфраструктуры являются тем риском, который может дестабилизировать энергосистему. Мы понимаем, что враг имеет целью продолжать обстрелы, его цель достижения полного блэкаута

Поэтому по его словам на сегодня активно идет работа с международными партнерами по привлечению и увеличению ПВО.

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Колесник отметил, что также на сегодня проводятся мероприятия для получения всего необходимого оборудования для аварийно-ремонтных бригад, для формирования необходимых запасов, для формирования физической защиты, для того, чтобы ремонтная кампания проходила своевременно и в полной мере.

Кроме того, Колесник прогнозирует покрытие спроса даже при увеличении потребления электроэнергии при похолоданиях.

Мы видим, что проведена ремонтная кампания по восстановлению генерирующего оборудования, передачи электрической энергии. Это дает нам возможность прогнозировать покрытие спроса даже при увеличении потребления, при похолоданиях