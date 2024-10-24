В Минэнерго назвали единственный риск, который может дестабилизировать энергосистему

ukenru
В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
12:43 • 43901 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
12:10 • 75358 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
11:04 • 99904 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
09:59 • 101777 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
08:48 • 102589 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
06:53 • 104011 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
23 октября 2024, 13:23 • 127044 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
23 октября 2024, 13:00 • 137558 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
23 октября 2024, 12:20 • 134860 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
23 октября 2024, 11:58 • 129845 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
лукашенко считает "чушью" информацию об отправке войск КНДР для войны в Украине, но признает риск эскалации

лукашенко считает "чушью" информацию об отправке войск КНДР для войны в Украине, но признает риск эскалации

06:00 • 28957 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

08:05 • 104545 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 102342 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 108415 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 65185 просмотра
публикации
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 108415 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 145633 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

23 октября 2024, 11:41 • 145242 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

23 октября 2024, 11:02 • 146082 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

23 октября 2024, 08:29 • 156211 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 65177 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 102339 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

08:05 • 104542 просмотра
В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

18:19 • 76296 просмотра
Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

23 октября 2024, 15:18 • 105982 просмотра
Актуальное
В Минэнерго назвали единственный риск, который может дестабилизировать энергосистему

В Минэнерго назвали единственный риск, который может дестабилизировать энергосистему

Киев  •  УНН

15:39 • 1573 просмотра

Read in English

Заместитель министра энергетики заявил, что только российские обстрелы могут дестабилизировать энергосистему. Несмотря на рост потребления из-за похолодания, система работает стабильно и готова к зиме.

Только российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры являются риском, который может дестабилизировать энергосистему. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Стоит отметить, что именно долгосрочное системное снижение температуры влияет на увеличенное потребление и действительно мы видим, что уже постепенно увеличивается потребление электроэнергии. Однако на сегодня система является стабильной, работает стабильно и может покрывать все фактически потребности. В то время только обстрелы объектов энергетической инфраструктуры являются тем риском, который может дестабилизировать энергосистему. Мы понимаем, что враг имеет целью продолжать обстрелы, его цель достижения полного блэкаута

- сказал Колесник.

Поэтому по его словам на  сегодня активно идет работа с международными партнерами по привлечению и увеличению ПВО.

Минэнерго назвало условия, при которых зиму пройдем в нормальном режиме6 сентября 2024, 12:13 • 14344 просмотра

Колесник отметил, что также на сегодня проводятся мероприятия для получения всего необходимого оборудования для аварийно-ремонтных бригад, для формирования необходимых запасов, для формирования физической защиты, для того, чтобы ремонтная кампания проходила своевременно и в полной мере.

Кроме того, Колесник прогнозирует покрытие спроса даже при увеличении потребления электроэнергии при похолоданиях.

Мы видим, что проведена ремонтная кампания по восстановлению генерирующего оборудования, передачи электрической энергии. Это дает нам возможность прогнозировать покрытие спроса даже при увеличении потребления, при похолоданиях

- заявил Колесник.

Дополнение

13 октября Колесник сообщал, что ближайшие заморозки не приведут к отключениям света.

Комплектация бригад и долгосрочные энергетические решения: Зеленский провел заседание Ставки24 октября 2024, 14:00 • 10220 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины