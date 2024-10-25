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В Україні сформований достатній рівень запасів паливно-мастильних матеріалів

Київ • УНН

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Заступник міністра енергетики повідомив про достатній рівень запасів паливно-мастильних матеріалів для проходження зими. Запаси мають забезпечити стабільні ціни та роботу резервних генераторів.

В Україні сформований достатній рівень запасів паливно-мастильних матеріалів

Україна сформувала достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи достатньо запасів палива для найгіршого сценарію складної зими, Колісник відповів:

На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати (енергосистему – ред.), виходячи з різних ресурсів для генерації

Заступник міністра нагадав, що для забезпечення електропостачання в умовах прицільних ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури як резервні джерела живлення в Україну було ввезено значну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.

Для всіх цих груп споживачів сформований достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими ціни не коливалися та, щоб ми бачили чітку впевненість в можливості проходження стабільного опалювального сезону

- розповів Колісник.

Доповнення

Колісник повідомляв, що лише російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури є ризиком, який може дестабілізувати енергосистему. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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