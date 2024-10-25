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В Украине сформирован достаточный уровень запасов горюче-смазочных материалов

В Украине сформирован достаточный уровень запасов горюче-смазочных материалов

Киев  •  УНН

07:02 • 6636 просмотра

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Заместитель министра энергетики сообщил о достаточном уровне запасов горюче-смазочных материалов для прохождения зимы. Запасы должны обеспечить стабильные цены и работу резервных генераторов.

Украина сформировала достаточные запасы горюче-смазочных материалов для прохождения осенне-зимнего периода.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, достаточно ли запасов топлива для худшего сценария сложной зимы, Колесник ответил:

На сегодня запасы сформированы на должном уровне. Они помогают балансировать (энергосистему - ред.), исходя из различных ресурсов для генерации

Замминистра напомнил, что для обеспечения электроснабжения в условиях прицельных вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры в качестве резервных источников питания в Украину было ввезено значительное количество генераторов, работающих на дизельном топливе, бензине или газе.

Для всех этих групп потребителей сформирован достаточный уровень запасов для того, чтобы в течение зимы цены не колебались и, чтобы мы видели четкую уверенность в возможности прохождения стабильного отопительного сезона

- рассказал Колесник.

Дополнение

Колесник сообщал, что только российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры являются риском, который может дестабилизировать энергосистему. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ukrainaУкраина