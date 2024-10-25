В Украине сформирован достаточный уровень запасов горюче-смазочных материалов

Украина сформировала достаточные запасы горюче-смазочных материалов для прохождения осенне-зимнего периода.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, достаточно ли запасов топлива для худшего сценария сложной зимы, Колесник ответил:

На сегодня запасы сформированы на должном уровне. Они помогают балансировать (энергосистему - ред.), исходя из различных ресурсов для генерации

Замминистра напомнил, что для обеспечения электроснабжения в условиях прицельных вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры в качестве резервных источников питания в Украину было ввезено значительное количество генераторов, работающих на дизельном топливе, бензине или газе.

Для всех этих групп потребителей сформирован достаточный уровень запасов для того, чтобы в течение зимы цены не колебались и, чтобы мы видели четкую уверенность в возможности прохождения стабильного отопительного сезона